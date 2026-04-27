«بترو رابغ» السعودية تتحول للأرباح بـ390 مليون دولار وسط تداعيات الحرب

تحولت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترو رابغ» السعودية من الخسائر إلى الربحية خلال الربع الأول من 2026، مسجلة أرباحاً قيمتها 1.4 مليار ريال أو ما يعادل 390 مليون دولار، وسط تداعيات حرب إيران.

الجدير بالذكر أنه عزت الشركة التحول من الخسائر إلى الأرباح إلى تحسن هوامش المنتجات، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات المكررة وزيادة حجم المبيعات كما لفتت إلى أن هذا الأداء تعزّز أيضاً بفضل موثوقية المصانع؛ ما أتاح تحقيق حجم مبيعات أعلى عبر عمليات الشركة في التكرير والبتروكيماويات.

وأشار الإفصاح إلى تحسّن هوامش المنتجات المكررة خلال الجزء الأخير من الربع مدفوعاً بشكل رئيسي بتقلّبات السوق وتوازنات العرض والطلب وفي هذا السياق، واصل مجمّع الشركة المتكامل للتكرير والبتروكيماويات، الواقع في رابغ على البحر الأحمر، العمل دون أي تعطّل خلال هذه الفترة، حسب الإفصاح.

إضافة إلى ذلك، أسهم الانخفاض الملحوظ في أعباء التمويل بشكل إيجابي في تعزيز الربحية، وذلك نتيجة لسداد الديون بشكل دوري، والسداد المبكر لبعض القروض طويلة الأجل خلال فترات سابقة، إلى جانب تراجع أسعار الفائدة المرجعية؛ ما كان له أثر إيجابي على نتائج الربع الأول من عام 2026.

من جهتها نوهت الشركة إلى أنه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بلغت الخسائر المتراكمة 2.4 مليار ريال، بما يمثل نسبة 14.77% من رأسمال الشركة البالغ 16.7 مليار ريال، وذلك مقارنةً بالخسائر المتراكمة للشركة البالغة 9.2 مليار ريال، والتي تمثل 41.8% من رأسمال الشركة قبل خفضه.