بتروناس تستحوذ بالكامل على مشروع بريفكيم بعد نقل حصة أرامكو

أعلنت أرامكو السعودية وبتروناس توقيع اتفاقية تقضي بنقل حصص أرامكو في شركتي “بينغرانغ للتكرير” و“بينغرانغ للبتروكيماويات”، المعروفتين مجتمعتين باسم “بريفكيم”، إلى بتروناس، وذلك ضمن مجمع بينغرانغ المتكامل الواقع في ولاية جوهور الماليزية.

وبموجب الاتفاقية، التي لا تزال خاضعة لاستكمال الشروط التنظيمية والإجرائية المعتادة، ستصبح بتروناس المالك الكامل للمشروع والمسؤولة عن تشغيله بالكامل، في خطوة تعكس التحولات الاستراتيجية لدى الشركتين في قطاع الطاقة والتكرير.

وأكد البيان المشترك أن استحواذ بتروناس الكامل على مشروع بريفكيم سيمنحها مرونة تشغيلية أكبر عبر سلسلة القيمة الخاصة بها، مع الاستفادة من شبكة التوريد العالمية ونموذج التشغيل المتكامل الذي تطبقه الشركة، بما يدعم استمرارية العمليات وتحسين الكفاءة في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

في المقابل، أوضحت أرامكو السعودية أن الصفقة تتماشى مع استراتيجيتها الرامية إلى تطوير محفظتها الاستثمارية في قطاعات التكرير والكيميائيات والتسويق، ومنح الشركة مرونة أوسع للتوسع في استثمارات جديدة تتوافق مع أهدافها المستقبلية.

كما أشارت الشركتان إلى أن الاتفاق يعكس أولويات استراتيجية متغيرة لدى الطرفين، مع التأكيد على استمرار التعاون بينهما في عدة مجالات بعد إتمام عملية النقل، بما يشمل تنسيق إمدادات النفط الخام، وتبادل الخبرات التقنية، والتوزيع المتكامل للمنتجات، استناداً إلى شراكة طويلة الأمد امتدت لعقود.

ويقع مشروع “بريفكيم” داخل مجمع بينغرانغ المتكامل، ويُعد من أبرز مشاريع التكرير والبتروكيماويات في المنطقة، حيث لعب دوراً مهماً في تعزيز مكانة ماليزيا كمركز إقليمي للطاقة والصناعات التحويلية.

وأكدت الشركتان في ختام البيان التزامهما بمواصلة التركيز على التميز التشغيلي وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والمجتمعات التي تعملان فيها.