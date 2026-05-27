الإمارات تلغي فوائد قروض بقيمة 227 مليون دولار لدعم المتقاعدين

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مبادرة مالية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين المتقاعدين، من خلال شطب فوائد قروض تُقدّر قيمتها بنحو 227 مليون دولار. وجاء القرار بتوجيهات من محمد بن زايد آل نهيان ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

ويتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع عدد من أبرز البنوك الإماراتية عبر “صندوق تسوية الديون المتعثرة”، الذي سيتولى دعم 2,339 مواطنًا إماراتيًا ممن يواجهون التزامات مالية قائمة. وبموجب هذه الخطوة، ستقوم البنوك بإلغاء الفوائد والأرباح المستقبلية المرتبطة بالقروض، بينما سيواصل المستفيدون سداد أصل القروض وفق جداول دفع منظمة وميسّرة.

وأكدت الجهات المعنية أن المواطنين المؤهلين للاستفادة من المبادرة سيتم التواصل معهم مباشرة من خلال المؤسسات المالية المشاركة.

وكان بنك أبوظبي التجاري من أكبر المساهمين في البرنامج، بعدما قام بتسوية فوائد قروض بقيمة 178 مليون دولار، فيما ألغى بنك أبوظبي الأول رسومًا وفوائد مرتبطة بالقروض تُقدّر بحوالي 41 مليون دولار.

كما شاركت بنوك أخرى في المبادرة عبر شطب مبالغ متفاوتة، حيث ألغى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 5 ملايين دولار، بينما تنازل كل من الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي عن نحو 1.8 مليون دولار لكل منهما. كذلك ساهمت بنوك أخرى مثل بنك دبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الشارقة الإسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني في دعم المبادرة.

وتعكس هذه الخطوة التزام الإمارات بمساندة مواطنيها، خاصة فئة المتقاعدين، من خلال توفير حلول مالية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.