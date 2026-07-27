"بترورابغ" تتحول للربحية بـ2.66 مليار ريال في الربع الثاني

تحولت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" إلى الربحية في الربع الثاني من 2026 بنحو 2.66 مليار ريال مقارنة بخسائر نحو 1.37 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2025 وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "بترورابغ" بنسبة 81.5% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 1.47 مليار ريال في الربع الأول من العام ذاته.

الجدير بالذكر أنه أرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، التحول إلى الربحية بالربع الثاني من 2026، على أساس سنوي، بشكل رئيسي إلى ارتفاع معدل تشغيل المصانع وزيادة حجم المبيعات وتحسّن هوامش المنتجات المكررة والبتروكيماوية مدعومة بظروف السوق المواتية وعدم توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية خلال الربع. وأضافت أن انخفاض تكاليف التمويل في الربع الثاني من العام الحالي ساهم بشكل إيجابي في صافي الربح، وذلك نتيجة السداد المبكر لبعض القروض طويلة الأجل إلى جانب تراجع أسعار الفائدة المرجعية.

هذا وأشارت إلى أن الربع المماثل من العام السابق تأثر بأعمال الصيانة الدورية الشاملة المجدولة لجميع المرافق التشغيلية ووحدات الإنتاج، والتي استمرت نحو 60 يوماً، مما أدى إلى انخفاض حجم الإنتاج والمبيعات كما بلغ إجمالي الإيرادات 20.367 مليار ريال للربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بنحو 3.947 مليار ريال للربع ذاته من عام 2025م، بزيادة 416%.

في حين تحولت "بترورابغ" إلى الربحية في النصف الأول من العام الحالي بنحو 4.13 مليار ريال مقارنة بخسائر نحو 2.06 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي ومن جانبه قال الأستاذ المساعد في المالية بجامعة الإمام الدكتور عبدالله السلوم، إن التحول الإيجابي في نتائج "بترورابغ" جاء بدعم من ارتفاع العوائد إلى أربعة أضعاف، وتحسن أسعار المنتجات، والتوسع في الطاقة الإنتاجية، ونمو المبيعات مضيفا أن خطة التحول التي أُطلقت بعد استحواذ "أرامكو" على حصة إضافية في الشركة انعكست بشكل مباشر وإيجابي على أدائها المالي وأوضح أن "بترورابغ" و"ينساب" تمثلان حالتين استثنائيتين في قطاع البتروكيماويات، مستفيدتين من موقعهما على الساحل الغربي والظروف الحالية في أسواق الطاقة.