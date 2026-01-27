بيانات اقتصادية أمريكية قوية 🗽 مؤشر US100 يرتفع إلى 26000 نقطة

جاءت بيانات سوق الإسكان الأمريكية اليوم مفاجئة، إذ ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.6% شهريًا، مقارنةً بتوقعات بلغت 0.3% و0.4% سابقًا. في المقابل، سجلت الأسعار في أكبر 20 منطقة حضرية أمريكية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 1.4%، مقابل توقعات بلغت 1.2% و1.3% سابقًا.

إضافةً إلى ذلك، بلغ التغير الأسبوعي في التوظيف وفقًا لبيانات ADP 7.5 ألف وظيفة، مقارنةً بـ 8 آلاف وظيفة سابقًا. وتتجه الأنظار الآن إلى مؤشر مجلس المؤتمرات ومؤشر ريتشموند الفيدرالي الإقليمي، المقرر صدورهما في تمام الساعة الرابعة مساءً. ويشهد مؤشر US100 ارتفاعًا قبيل افتتاح السوق الأمريكية، ويقترب من مستوى 26 ألف نقطة.

