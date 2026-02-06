لا يزال الوضع المحيط بالجمهورية الإسلامية الإيرانية خطيرًا وغير مستقر. ويشير تصاعد النشاط العسكري من جانب الولايات المتحدة وحلفائها إلى سيناريو محتمل لتصعيد خطير في المنطقة. ويبدو أن السوق يقلل من شأن خطر التصعيد.

في الأيام الأخيرة، تم التأكيد رسميًا على استمرار وفود من إيران والولايات المتحدة في إجراء محادثات دبلوماسية في سلطنة عُمان، بما في ذلك مناقشات حول البرنامج النووي. وتصر إيران على سياستها في تخصيب اليورانيوم، وهو أمر غير مقبول للولايات المتحدة. وعلى الرغم من المفاوضات الجارية، تُسرّع الولايات المتحدة من إعادة نشر وحداتها في منطقة مضيق هرمز، مما يُشير بوضوح إلى أن المفاوضات قد تكون مجرد تكتيك للمماطلة.

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، غادر الوفد الأمريكي مكان المفاوضات دون التوصل إلى أي اتفاقات بناءة. ولا يزال الهدف النهائي للولايات المتحدة والطريقة الدقيقة لتنفيذه مجهولين.

في الوقت نفسه، تُنفذ عمليات إعدام مؤكدة لعدد غير محدد من المتظاهرين المعتقلين، على الرغم من التحذيرات الصريحة التي أطلقها دونالد ترامب بالامتناع عن مثل هذا القمع.

إلى جانب القوات الأمريكية، لوحظت في الأيام الأخيرة تحركات إضافية من جانب دول أوروبية. هذه المرة، تتعلق التحركات بأراضي قبرص، حيث ظهرت أصول تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. تحافظ هذه القواعد على وجود دائم لطائرات مقاتلة، وطائرات نقل، وطائرات تزويد بالوقود جواً، والتي استُخدمت في عمليات إقليمية سابقة.

تاريخياً، كانت قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بمثابة نقطة انطلاق للرحلات الجوية فوق الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​خلال التصعيدات السابقة.

وقد نُفذت عمليات نقل وقتال مماثلة من قبرص في سياق نزاعات سابقة. مع ذلك، يُمكن تفسير تكثيف هذه الأنشطة على أنه مؤشر على قلق أوروبي من احتمال توسع نطاق الصراع خارج مسرح العمليات التقليدي في الشرق الأوسط.

ووفقاً للمصادر المتاحة، فقد تم نشر عناصر من السرب 160 للعمليات الخاصة الجوية، المعروف باسم "مطاردو الليل" - وهي نفس وحدة الطيران المسؤولة عن عملية القبض على نيكولاس مادورو في فنزويلا - في أوروبا.

وتشير المعلومات المتاحة للعموم إلى زيادة ملحوظة في رحلات النقل الأمريكية المتجهة إلى الشرق الأوسط. منذ بداية العام، نُفذ أكثر من 120 رحلة نقل جوي. تشير هذه الأرقام إلى أن الضربة شبه الحتمية على إيران قد لا تقتصر على العمليات الدقيقة، بل قد تتخذ شكل قصف استراتيجي يستهدف انهيار البنية التحتية، على غرار التدخل في صربيا عام 1999 أو غزو العراق عام 2003.