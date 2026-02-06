مؤشر US100 يرتفع بعد تقرير جامعة مانشستر 🗽 وقفز سهم إنفيديا بنسبة 5%

أظهر استطلاع جامعة ميشيغان في فبراير أن معنويات المستثمرين الأمريكيين بلغت 57.3 نقطة، مقارنةً بـ 55.0 نقطة متوقعة و56.4 نقطة في يناير (حيث ارتفع مؤشر الأوضاع الحالية بشكل حاد إلى 58.3 نقطة من 53.7 نقطة، بينما ارتفع مؤشر التوقعات بشكل طفيف).

انخفضت توقعات التضخم لمدة عام واحد إلى 3.5%، مقارنةً بـ 4.0% متوقعة و4.0% في يناير؛ بينما كانت توقعات التضخم لخمس سنوات أعلى بقليل من التوقعات (3.4% مقابل 3.3% متوقعة و3.3% في يناير).

لا تزال تقلبات مؤشر ناسداك 100 الآجل مستمرة. فمنذ الساعة 3:45 مساءً، انخفض المؤشر بنحو 200 نقطة، ولكنه لا يزال مرتفعًا بأكثر من 1.5% خلال اليوم.

ارتفعت أسهم شركة إنفيديا بأكثر من 5%، بينما انخفضت أسهم أمازون بأكثر من 8%، وتراجعت أسهم ألفابت بنحو 3%. في المقابل، تشهد أسهم أخرى مكاسب قوية، مع انتعاش قطاع البرمجيات.