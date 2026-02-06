ملخص اليوم: حالة من النشوة في وول ستريت؛ الفضة ترتفع بنسبة 10% 📱

المصدر: xStation
- نقترب من نهاية جلسة تداول يوم الجمعة.
- يسود جو إيجابي للغاية في وول ستريت، مدفوعًا بمكاسب شركات التكنولوجيا. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.93%، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.72%.
- وسجل مؤشر راسل 2000 أكبر المكاسب خلال اليوم، ليصل إلى 3.42%.
- وارتفعت أسهم شركة إنفيديا (NVDA.US) بنسبة 7.3% اليوم عقب تصريحات الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ، الذي وصف توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بأنه "فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل".
- وشهدت أسهم شركة ستراتيجي (MSTR.US) انتعاشًا ملحوظًا اليوم بنسبة 24%، لتعود إلى حوالي 132 جنيهًا إسترلينيًا، معوضةً بذلك انخفاضها أمس بنسبة 18%. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى التزامن مع ارتفاع سعر البيتكوين، الذي قفز بنسبة 10% إلى 70,000 جنيه إسترليني بعد أن سجل أدنى مستوياته يوم الخميس عند 60,000 جنيه إسترليني.
- بحسب استطلاع أجرته جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة في فبراير، بلغ مؤشر معنويات المستثمرين في الولايات المتحدة 57.3، مقارنةً بـ 55 في التوقعات و56.4 في يناير (ارتفع تقييم الأوضاع الراهنة بشكل حاد إلى 58.3 من 53.7 سابقًا، بينما ارتفع مؤشر التوقعات بنسبة أقل قليلًا). وانخفضت توقعات التضخم السنوي إلى 3.5% مقابل 4% في التوقعات و4% في يناير، في حين كانت توقعات التضخم لخمس سنوات أعلى بقليل من المتوقع (3.4% مقابل 3.3% في التوقعات و3.3% في يناير).
- انخفضت أسهم أمازون بنسبة 9% بعد نتائج الربع الرابع، حيث بلغ ربح السهم 1.95 دولار، وهو أقل بقليل من متوسط التوقعات البالغ 1.97 دولار، على الرغم من أن الإيرادات تجاوزت التوقعات. وكان السبب الرئيسي لانخفاض الأسهم هو رفع توقعات الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 إلى 200 مليار دولار، لا سيما للاستثمارات في خدمات أمازون السحابية (AWS) والذكاء الاصطناعي، مما أثار مخاوف بشأن العائد على رأس المال المستثمر على المدى القصير.
- لا يزال الوضع المحيط بالجمهورية الإسلامية الإيرانية خطيرًا وغير مستقر. يشير تصاعد النشاط العسكري من جانب الولايات المتحدة وحلفائها إلى احتمال تصعيد كبير للصراع في المنطقة. ويبدو أن السوق يقلل من شأن هذا السيناريو.
- شهدت أسهم شركة ستيلانتيس (STLAM.IT) انخفاضًا حادًا بأكثر من 24% في بورصة ميلانو اليوم، ردًا على إعلانها عن شطب ضخم بقيمة 22.2 مليار يورو نتيجةً لمراجعة استراتيجيتها للسيارات الكهربائية.
- ارتفع سعر الفضة (SILVER) بأكثر من 9% اليوم، وارتفع سعر الذهب (GOLD) بنسبة 4% ليصل إلى ما يقارب 4970 دولارًا للأونصة، مدفوعًا بتحسن المعنويات في الأسواق العالمية.
- تُحقق عملات نصف الكرة الجنوبي، الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي، أفضل أداء في سوق الفوركس. في المقابل، نشهد انخفاضات كبيرة نسبيًا في الين الياباني والدولار الأمريكي اليوم.
- لا تسير أسعار سلع الطاقة في اتجاه واحد. فقد ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.5%، بينما انخفض سعر الغاز الطبيعي بنسبة تقارب 3%. قد يشير تحسن المشاعر المحيطة بشركة النفط إلى موقف دفاعي طفيف في أعقاب رفض إيران إنهاء برنامجها النووي.
