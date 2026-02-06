ملخص اليوم: حالة من النشوة في وول ستريت؛ الفضة ترتفع بنسبة 10% 📱

انخفضت أسهم أمازون بنسبة 9% بعد نتائج الربع الرابع، حيث بلغ ربح السهم 1.95 دولار، وهو أقل بقليل من متوسط ​​التوقعات البالغ 1.97 دولار، على الرغم من أن الإيرادات تجاوزت التوقعات. وكان السبب الرئيسي لانخفاض الأسهم هو رفع توقعات الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 إلى 200 مليار دولار، لا سيما للاستثمارات في خدمات أمازون السحابية (

) والذكاء الاصطناعي، مما أثار مخاوف بشأن العائد على رأس المال المستثمر على المدى القصير.