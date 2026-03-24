بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي متباينة 🗽 تفاعل EURUSD

مؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي: 51.4 (المتوقع: 51.9؛ السابق: 51.9)

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي: 52.4 (المتوقع: 51.5؛ السابق: 51.6)

مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي: 51.1 (المتوقع: 52.0؛ السابق: 51.7)

تعكس قراءات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي الاتجاهات الملحوظة في أوروبا: فقد تجاوز مؤشر التصنيع التوقعات بشكل ملحوظ، بينما جاء أداء مؤشر الخدمات أقل من التوقعات.

بالنظر إلى الدور المحوري للخدمات في الاقتصاد الأمريكي، يبدو التحول العام في المعنويات سلبياً، على الرغم من أن المؤشر المركب لا يزال فوق عتبة التوسع البالغة 50.

قد يكون أحد العوامل المحتملة وراء التباين بين قطاعي التصنيع والخدمات هو الحرب في إيران، التي قد تدعم النشاط الصناعي المتعلق بالدفاع بينما تُلقي بظلالها على قطاعات أخرى كالسياحة.

تغيرات في نظرة الناس إلى الولايات المتحدة كوجهة سياحية، الأزمة المستمرة في إدارة المجال الجوي الأمريكي.

لا يزال رد فعل السوق على البيانات محدودًا، لكن زوج اليورو/الدولار الأمريكي حقق مكاسب بعد صدورها.

