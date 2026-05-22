بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة من المملكة المتحدة 🔎 ما هو التالي بالنسبة لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي؟

بلغت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة (على أساس سنوي) 0.0%، مقابل توقعات بلغت 1.3% والقراءة السابقة البالغة 1.7%، مما يشير إلى تباطؤ واضح في الإنفاق الاستهلاكي. وعلى أساس شهري، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.3%، بينما توقع السوق انخفاضًا بنسبة 0.6% فقط. وأظهرت القراءة السابقة ارتفاعًا بنسبة 0.7%.

انخفضت مبيعات التجزئة الأساسية (على أساس شهري)، باستثناء الوقود، بنسبة 0.4% مقارنةً بانخفاض متوقع بنسبة 0.3%، بعد ارتفاعها بنسبة 0.2% سابقًا. في الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة الأساسية سنويًا بنسبة 1.1%، بينما أشارت التوقعات إلى نمو بنسبة 1.7%، مما يسلط الضوء على ضعف ملحوظ في الطلب الاستهلاكي في الاقتصاد البريطاني.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (D1)

بالنظر إلى الرسم البياني للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، لا يزال رد فعل السوق ضعيفًا نسبيًا. ومع ذلك، من الواضح أن الزوج يكافح للحفاظ على زخمه الصعودي، في حين تدعم البيانات البريطانية الضعيفة التوقعات الهبوطية. يمكننا أيضاً تحديد احتمال تشكل مثلث متماثل - إذا انخفض الزوج إلى ما دون 1.34، فقد يصبح سيناريو الاختراق الهبوطي أكثر ترجيحاً، مستهدفاً في البداية مناطق الدعم حول 1.337 و1.33. من ناحية أخرى، قد يؤدي التحرك فوق 1.344 إلى عكس الزخم الهبوطي الحالي.

