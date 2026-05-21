ملخص اليوم: مسودة اتفاقية السلام ترفع السوق

الولايات المتحدة الأمريكية

أنهت المؤشرات الأمريكية اليوم بمكاسب معتدلة، لم تتجاوز 1%. وسُجّلت أكبر المكاسب في العقود الآجلة لمؤشر US2000، حيث ارتفعت بنحو 0.9%.

شهدت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تصاعدًا في الساعات الأخيرة من الجلسة. وتزعم وسائل الإعلام الإيرانية أن اتفاق سلام بات وشيكًا بفضل مشاركة باكستان. ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق الجديد بنودًا بشأن وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات، والامتناع عن شن هجمات على البنية التحتية، وإعادة فتح مضيق ملقا تحت إشراف مشترك بين إيران والولايات المتحدة.

أصدرت شركة سبيس إكس ملخص نشرة الاكتتاب العام الأولي التي طال انتظارها. ولا تزال الأسواق والمحللون يقيّمون تداعيات وجودة البيانات المُعلنة.

حققت شركة إنفيديا نتائج قياسية جديدة، لكن ردة فعل السوق ظلت ضعيفة، حيث انخفض سهمها بأكثر من 1%.

وانخفض سهم وول مارت بنسبة تصل إلى 7% رغم النتائج القوية، وسط مخاوف بشأن ضغوط التكاليف في الأرباع القادمة.

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن دعم بقيمة ملياري دولار للشركات والشركات الناشئة العاملة في مجال الحوسبة الكمومية. وارتفع سهم شركة IBM بنسبة تقارب 8%، بينما تشهد أسهم شركات الحوسبة الكمومية ارتفاعًا بنسب مئوية مضاعفة.

بيانات الاقتصاد الكلي

جاءت تصاريح البناء أعلى من التوقعات، حيث بلغت 1.44 مليون تصريح.

كانت طلبات إعانة البطالة قريبة من التوقعات: 209 آلاف طلب مقابل 210 آلاف متوقعة.

أظهرت قراءات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات قوة في قطاع التصنيع، الذي ارتفع إلى 55.3 نقطة. في المقابل، انخفض مؤشر الخدمات إلى 50.9 نقطة.

أوروبا

أنهت المؤشرات الأوروبية الجلسة قرب مستوى الاستقرار. ومع ذلك، أشارت العقود الآجلة إلى تحسن المعنويات بعد أنباء عن اتفاق سلام محتمل. وتصدرت العقود الآجلة لمؤشري NED25 وSUI20 قائمة المؤشرات، حيث ارتفع كلاهما بنسبة تقارب 1%.

بيانات الاقتصاد الكلي

جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو أقل من التوقعات لكل من قطاعي التصنيع والخدمات، حيث انخفضت إلى 51.4 و46.4 نقطة على التوالي.

كانت قراءة المملكة المتحدة أفضل قليلاً، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 53.7. كما خيب مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة الآمال، إذ انخفض بشكل حاد من 52.7 إلى 47.9.

سوق الصرف الأجنبي

تراجع الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي في أعقاب مفاجآت سلبية كبيرة في البيانات الاقتصادية الكلية الأسترالية. وانخفضت كلتا العملتين بنحو 0.2-0.3% مقابل العملات الرئيسية.

السلع

من بين السلع الزراعية، انخفضت أسعار القطن والبن بنسبة 4% وأكثر من 2% على التوالي. ويأتي هذا في أعقاب صادرات القطن الأمريكية القوية بشكل استثنائي. ولا يزال البن تحت ضغط بسبب توقعات حصاد وفير في البرازيل.

تراجعت أسعار سلع الطاقة عن مكاسب اليوم، لتنهي الجلسة بانخفاض بنحو 2%. وعاد سعر خام برنت إلى ما دون 100 دولار.

العملات الرقمية

تدعم آفاق السلام سوق العملات الرقمية. وتظهر المكاسب في معظم أنحاء السوق: ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.5%، والإيثيريوم بنحو 0.7%، وسولانا بنحو 2%.