حصاد الأسواق (22/05/2026): مؤشر ناسداك يرتفع، داعماً بذلك الأسهم الأوروبية والآسيوية

واصلت الأسهم الآسيوية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، مدعومةً بتدفق رؤوس الأموال نحو الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واستمرار تفاؤل المستثمرين في وول ستريت. وارتفع مؤشر MSCI آسيا بنحو 1%، مدفوعًا بارتفاع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 2.7%.

كانت أقوى إشارة من شركة سوفت بنك، التي قفزت بنسبة 11% مدفوعةً بتوقعات مرتبطة بدخول الشركة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وسجلت شركة لينوفو أعلى مستوى لها في هونغ كونغ منذ 26 عامًا بعد نتائج قوية في قطاعات الذكاء الاصطناعي.

وينعكس تحسن المعنويات أيضًا خارج آسيا: فقد ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4%، بينما تشير المؤشرات الأوروبية إلى افتتاح مرتفع.

ولا تزال العوامل الجيوسياسية تحدّ إلى حد ما من الإقبال على المخاطرة، على الرغم من انخفاض سعر خام برنت إلى ما دون 102 دولار أمريكي للبرميل، وذلك على الرغم من الإشارات الواردة من إيران والتي تشير إلى موقف تفاوضي أكثر صرامة بشأن مضيق هرمز ووجود اليورانيوم المخصب في البلاد.

انخفض سعر الذهب إلى ما يقارب 4540 دولارًا للأونصة، مما يشير إلى عمليات جني أرباح جزئية رغم استمرار التوترات الجيوسياسية. وظل الين ضعيفًا قرب 159 مقابل الدولار بعد أن جاءت قراءة التضخم الرئيسية في اليابان أقل من التوقعات.

قرر دونالد ترامب إرسال 5000 جندي أمريكي إضافي إلى بولندا.

حافظت OpenAI على تفوقها في الإيرادات على Anthropic خلال الربع الأول، محققةً حوالي 5.7 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة مليار دولار تقريبًا عن منافستها الرئيسية، وفقًا لـ The Information .

في الوقت نفسه، تواصل Anthropic نموها السريع. وقد اقتربت إيراداتها السنوية مؤخرًا من 45 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك إيرادات OpenAI التي بلغت حوالي 25 مليار دولار أمريكي.