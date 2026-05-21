تراجعت أسهم وول مارت رغم أرباحها القوية

انخفضت أسهم وول مارت بأكثر من 7% اليوم، على الرغم من أن نتائج الأرباح بدت قوية للوهلة الأولى. وول مارت ليست شركة تجزئة عادية، إذ لا تزال قيمتها السوقية قريبة من تريليون دولار.

بفضل حجم أعمالها، تُعتبر نتائج وول مارت من أهم المؤشرات على صحة المستهلك الأمريكي، لا سيما في قطاع السلع الأساسية.

المؤشرات الرئيسية:

حققت الشركة إيرادات بلغت 177.8 مليار دولار في الربع الأول، متجاوزةً التوقعات التي كانت 174.83 مليار دولار.

وبلغ ربح السهم المعدل 0.66 دولار، متوافقًا مع توقعات السوق.

وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية بنسبة 26%، ونما قطاع الإعلانات بنسبة 37%.

وكان رد فعل السوق سلبيًا بشكل رئيسي بسبب التوقعات.

تتوقع وول مارت أن يتراوح ربح السهم المعدل في الربع الثاني بين 0.72 و0.74 دولار، بينما كانت التوقعات 0.75 دولار.

أبقت الشركة على توقعاتها لأرباح السهم للعام بأكمله عند 2.75 إلى 2.85 دولارًا أمريكيًا، وهو متوسط ​​أقل من توقعات المحللين البالغة 2.92 دولارًا أمريكيًا.

لذا، فإن رسالة التقرير متضاربة.

فمن جهة، لا يزال المستهلكون يشترون: فقد ارتفعت مبيعات وول مارت بنسبة 4.1%، وزاد عدد المعاملات بنسبة 3.0%.

ومن جهة أخرى، تُظهر الشركة نفسها أن ضغوط التكاليف لا تزال قائمة. فقد انخفض نمو الربح التشغيلي بمقدار 250 نقطة أساس نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود في التوزيع وتلبية الطلبات.

وهذا يعني أن حتى أكبر متاجر التجزئة في العالم، والتي تستفيد من حجمها الهائل وتوجه المستهلكين نحو التسوق الأقل تكلفة، ليست بمنأى عن تضخم التكاليف.

خلال مكالمة الأرباح، واصلت وول مارت الإشارة إلى مرونة المستهلك، لكنها لم تعد تُظهر مرونة في الأرباح؛ وكلما امتدت هذه التوقعات، كلما قلّت الثقة في توقعات الربحية.

WMT.US (D1)

أدى الانخفاض الذي أعقب إعلان الأرباح إلى محو جميع مكاسب هذا العام تقريبًا (حوالي 15%)، مما دفع السهم نحو أدنى مستوى له في مارس. توقف الانخفاض عند مستوى 78.6% من فيبوناتشي، حيث يقع أيضًا الحد العلوي للقناة الصاعدة السابقة، مما يشير إلى أن هذه المنطقة قد تكون منطقة مقاومة قوية. بالنظر إلى استمرار زخم المتوسط ​​المتحرك الأسي الصعودي القوي، فإن السيناريو الأساسي هو الانتقال إلى مرحلة تجميع بين 120 و130 دولارًا. المصدر: xStaton5.