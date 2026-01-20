اقرأ أكثر
١١:٢٢ ص · ٢٠ يناير ٢٠٢٦

بيانات سوق العمل المختلطة من المملكة المتحدة وألمانيا: انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بشكل أقوى من المتوقع

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني

بلغ التغير في التوظيف في المملكة المتحدة أقل بقليل من 18 ألف وظيفة، مقابل توقعات بلغت نحو 19 ألفًا وقرابة 20 ألفًا في الإصدار السابق. ومع ذلك، أشار الرقم المعدل موسميًا إلى انخفاض أكبر بكثير بلغ 43 ألف وظيفة، مقارنةً بتوقعات بلغت 20 ألفًا و38 ألفًا سابقًا. وارتفع نمو الأجور السنوي إلى 4.7% على أساس سنوي، وهو أعلى بقليل من متوسط ​​التوقعات البالغ 4.6%، ولم يتغير عن القراءة السابقة. وأظهرت بيانات التضخم في ألمانيا، وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين، انخفاضًا بنسبة 2.5% على أساس سنوي، مقارنةً بتوقعات بلغت 2.4%. وعلى أساس شهري، تطابقت البيانات مع التوقعات عند -0.2%، مع تسارع انخفاض الأسعار من 0.0% سابقًا.

المصدر: xStation5

٢١ يناير ٢٠٢٦, ٨:٣٢ م

وزير المالية: السعودية تستعد لمرحلة ما بعد 2050 بإصلاحات هيكلية
٢١ يناير ٢٠٢٦, ٨:٠٥ م

الجدعان: 93% نسبة مؤشرات الأداء الرئيسية للرؤية بعد مرور 10 سنوات
٢١ يناير ٢٠٢٦, ٥:٠٧ م

الفالح من منتدى دافوس: الاستثمار الأجنبي بالسعودية تضاعف 5 مرات منذ إطلاق رؤية 2030
٢١ يناير ٢٠٢٦, ٤:٥٠ م

ملخص السوق: وول ستريت وأوروبا تتراجعان؛ الأسواق تنتظر ترامب في دافوس 🛣️

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات