بيانات سوق العمل المختلطة من المملكة المتحدة وألمانيا: انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بشكل أقوى من المتوقع

بلغ التغير في التوظيف في المملكة المتحدة أقل بقليل من 18 ألف وظيفة، مقابل توقعات بلغت نحو 19 ألفًا وقرابة 20 ألفًا في الإصدار السابق. ومع ذلك، أشار الرقم المعدل موسميًا إلى انخفاض أكبر بكثير بلغ 43 ألف وظيفة، مقارنةً بتوقعات بلغت 20 ألفًا و38 ألفًا سابقًا. وارتفع نمو الأجور السنوي إلى 4.7% على أساس سنوي، وهو أعلى بقليل من متوسط التوقعات البالغ 4.6%، ولم يتغير عن القراءة السابقة. وأظهرت بيانات التضخم في ألمانيا، وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين، انخفاضًا بنسبة 2.5% على أساس سنوي، مقارنةً بتوقعات بلغت 2.4%. وعلى أساس شهري، تطابقت البيانات مع التوقعات عند -0.2%، مع تسارع انخفاض الأسعار من 0.0% سابقًا.
المصدر: xStation5
وزير المالية: السعودية تستعد لمرحلة ما بعد 2050 بإصلاحات هيكلية
الجدعان: 93% نسبة مؤشرات الأداء الرئيسية للرؤية بعد مرور 10 سنوات
الفالح من منتدى دافوس: الاستثمار الأجنبي بالسعودية تضاعف 5 مرات منذ إطلاق رؤية 2030
ملخص السوق: وول ستريت وأوروبا تتراجعان؛ الأسواق تنتظر ترامب في دافوس 🛣️