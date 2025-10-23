بيوند ميت بعد عمليات البيع المكثفة📉هل لا يزال الضغط القصير ممكنًا؟

- ارتفع الاهتمام القصير بأسهم بيوند ميت إلى 109% مقابل 82% أمس وفقًا لشركة أورتكس.
وفقًا لبيانات Ortex، تبلغ نسبة الاهتمام الحالي بالبيع على المكشوف لأسهم شركة Beyond Meat (BYND.US) 109% من الأسهم المتاحة للتداول الحر، مرتفعةً عن 82% أمس. هذا يعني أن المستثمرين المتشائمين قد اقترضوا وباعوا أسهمًا أكثر مما هو متاح بالفعل في السوق الحرة. يُعد هذا وضعًا نادرًا ومتطرفًا للغاية، وقد يشير إلى تشاؤم كبير بشأن أعمال الشركة، ولكنه يُشكل أيضًا خطرًا محتملًا بحدوث ضغط على المكشوف إذا بدأ السعر في الارتفاع واضطر البائعون على المكشوف إلى إعادة شراء الأسهم لإغلاق مراكزهم. في مثل هذه الظروف، قد يحدث انتعاش آخر، شريطة أن يزداد حجم مشتريات أسهم BYND.US بشكل كبير. من ناحية أخرى، فإن الوضع المالي للشركة صعب، وبدون تحسن كبير في أساسياتها، يصعب توقع أن تفاؤل المستثمرين الأفراد وحده سيُمكنه من عكس هذا الاتجاه بشكل دائم.
المصدر: xStation5
