اقرأ أكثر
٦:٤٨ م · ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥

بيوند ميت بعد عمليات البيع المكثفة📉هل لا يزال الضغط القصير ممكنًا؟

أهم النقاط
Beyond Meat
الأسهم
BYND.US, Beyond Meat Inc
-
-
أهم النقاط
  • ارتفع الاهتمام القصير بأسهم بيوند ميت إلى 109% مقابل 82% أمس وفقًا لشركة أورتكس.
  • قد يظل الضغط على المكشوف ممكنًا في ظل سيناريو عودة التفاؤل.
  • انخفض سعر سهم الشركة إلى 3 دولارات أمريكية اليوم مقابل 7 دولارات أمريكية أمس.

وفقًا لبيانات Ortex، تبلغ نسبة الاهتمام الحالي بالبيع على المكشوف لأسهم شركة Beyond Meat (BYND.US) 109% من الأسهم المتاحة للتداول الحر، مرتفعةً عن 82% أمس. هذا يعني أن المستثمرين المتشائمين قد اقترضوا وباعوا أسهمًا أكثر مما هو متاح بالفعل في السوق الحرة. يُعد هذا وضعًا نادرًا ومتطرفًا للغاية، وقد يشير إلى تشاؤم كبير بشأن أعمال الشركة، ولكنه يُشكل أيضًا خطرًا محتملًا بحدوث ضغط على المكشوف إذا بدأ السعر في الارتفاع واضطر البائعون على المكشوف إلى إعادة شراء الأسهم لإغلاق مراكزهم. ​​في مثل هذه الظروف، قد يحدث انتعاش آخر، شريطة أن يزداد حجم مشتريات أسهم BYND.US بشكل كبير. من ناحية أخرى، فإن الوضع المالي للشركة صعب، وبدون تحسن كبير في أساسياتها، يصعب توقع أن تفاؤل المستثمرين الأفراد وحده سيُمكنه من عكس هذا الاتجاه بشكل دائم.

 

المصدر: xStation5

٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥, ١٠:٥٤ م

ندوة مهمة عن الذهب و الفدرالي؟
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥, ١٠:٠٢ م

ارتفعت أسهم شركة كوالكوم بنسبة 20% بفضل مجموعة شرائح الذكاء الاصطناعي الجديدة 🤖 📈
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥, ١٠:٠١ م

الملخص اليومي: انخفاض مؤشر أسعار المستهلك، وارتفاع الأسواق
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥, ٩:٢٧ م

بروكتر آند جامبل: بعد الأرباح

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات