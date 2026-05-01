إفتتاح الأسواق الأمريكية : الأمل في خفض التصعيد يعزز موقف المضاربين على الصعود في وول ستريت

بدأت جلسة سوق الأسهم الأمريكية بارتفاع قوي مدفوعًا بآمال متجددة بإنهاء الصراع في إيران. وقد تعززت هذه المكاسب بانتعاش أسهم شركات التكنولوجيا عقب إعلانها عن أرباحها.

انخفض سعر خام برنت بنحو 3%، ليصل إلى حوالي 107 دولارات للبرميل، بينما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة تصل إلى 5%، ليصل إلى 100 دولار، وذلك عقب تقارير تفيد برد إيران على التعديلات الأمريكية المتعلقة باتفاق إنهاء الصراع الدائر. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن جميع الجهود الداخلية تُركز حاليًا على إنهاء الحرب. في المقابل، قد يبقى سعي إيران للسيطرة على مضيق هرمز غير مقبول لدى الجانب الأمريكي.

يرحب السوق بتفاؤل بأي فرصة لخفض التصعيد، على الرغم من أن الوضع لا يزال هشًا واستمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وقد ساهم هذا التهدئة، إلى جانب النتائج القوية لشركات التكنولوجيا، في دفع المؤشرات الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى خيبة أمل كبيرة في مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) للصناعات التحويلية، الذي ظل عند مستوى الشهر السابق رغم الارتفاع الكبير في المؤشر الفرعي المرتبط بالأسعار.

نظرة فنية على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500): يواصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 صعوده القوي، محققًا مكاسب تقارب 0.8% عند افتتاح الجلسة. وتُلاحظ تحركات مماثلة في عقود US500 الآجلة، التي تصل حاليًا إلى حوالي 7300 نقطة. وقد مهد إغلاق الأمس فوق 7200 نقطة الطريق لمزيد من الارتفاع، مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع التكنولوجيا. وانخفض مؤشر تقلبات السوق (VIX) إلى 16.70، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل فبراير، مما يؤكد سيطرة المشترين وهدوءًا مؤقتًا في معنويات السوق. مع ذلك، ينبغي على المستثمرين توخي الحذر، إذ قد يؤدي انتهاء صلاحية خيارات التداول الأسبوعية اليوم إلى ارتفاع التقلبات قبل إغلاق السوق.

ويرتفع مؤشر US500 اليوم إلى ما يقارب 7300 نقطة على أمل إنهاء الصراع. يتزامن هذا المستوى مع تصحيح فيبوناتشي 138.2 للموجة الهابطة السابقة. ومنذ نهاية مارس، شهدنا انتعاشًا بنسبة تقارب 15%. وإذا ما اعتبرنا التماسك الأخير بمثابة تشكيل لنمط العلم، فقد يستهدف الاختراق الأخير نطاق 7500-7700 نقطة.

