هل ستستحوذ شركة جيم ستوب على موقع إيباي؟ تشير الأرقام إلى عكس ذلك.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة جيم ستوب بشكل مفاجئ عن نيته الاستحواذ على منصة التجارة الإلكترونية إيباي.

صرح رايان كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة جيم ستوب المثيرة للجدل، بأنه يعتزم شراء منصة إيباي الشهيرة مقابل 55.5 مليار دولار. ويُفترض أن يكون الاستحواذ على إيباي جزءًا من استراتيجية التنويع التي تتبناها الشركة، بهدف خلق "منافسة لأمازون".

لا يقتصر الجدل على الصفقة نفسها وسعرها فحسب، بل تجدر الإشارة إلى أن قيمة إيباي السوقية الحالية تبلغ حوالي 48 مليار دولار، ما يعني أن جيم ستوب ستدفع مبلغًا زائدًا بنسبة 20% تقريبًا منذ البداية. ومع ذلك، فهذه مجرد بداية التساؤلات الصعبة، وليست النهاية.

يُذكر أيضًا أن القيمة السوقية لإيباي حاليًا أكبر من قيمة جيم ستوب نفسها. لا يُعد هذا تحديًا مستحيلاً في الأسواق المالية الحالية، لكن استراتيجية الرئيس التنفيذي لا تصمد أمام الواقع.

من المفترض أن يتم تمويل عملية الشراء بنسبة 50% نقدًا و50% أسهمًا في شركة جيم ستوب.

إذا صدقنا تصريحات الرئيس التنفيذي بشأن التمويل من شركة تي دي سيكيوريتيز، فإن الجزء النقدي سيبلغ حوالي 28-29 مليار دولار.

تكمن المشكلة في الجزء المتعلق بالأسهم: فمع القيمة السوقية لشركة جيم ستوب التي تبلغ حوالي 27 مليار دولار، فإن نسبة "50% أسهمًا" لا تزال تترك فجوة تمويلية تُقدر بحوالي 15 مليار دولار.

يبدو أن السوق غير مقتنع تمامًا بالصفقة. فالعرض الذي يزيد بنحو 20% ينعكس حاليًا في زيادة في التقييم بنسبة 6-7%، وهو ما يعني، بشكل تقريبي، احتمال إتمام عملية الاستحواذ بنسبة 30%.

في الوقت الراهن، يثير احتمال شراء إيباي بهذه الشروط شكوكًا جدية، ولا تزال تعليقات إيباي نفسها مقتضبة للغاية.

