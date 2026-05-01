أرباح آبل تتجاوز توقعات وول ستريت 🚨 مبيعات آيفون أقل من التوقعات

أعلنت شركة آبل (AAPL.US) عن نتائجها الفصلية الأخيرة، إلا أن ردة فعل السوق كانت فاترة، حيث لم تشهد أسهمها أي تحرك يُذكر في التداولات المسائية. وبشكل عام، يبدو التقرير قوياً. والأهم من ذلك، أن قطاع الخدمات ذي الهوامش الربحية العالية للشركة تجاوز التوقعات بشكل واضح، بينما كان الطلب على أجهزة آيفون هو الجانب الوحيد الذي لم يرقَ إلى مستوى التوقعات. وجاءت المبيعات في الصين أقوى من المتوقع.

الإيرادات: 111.18 مليار دولار مقابل 109.66 مليار دولار متوقعة ← تجاوزت التوقعات

ربحية السهم: 2.01 دولار مقابل 1.95 دولار متوقعة ← تجاوزت التوقعات

هامش الربح الإجمالي: 49.27% ​​مقابل 48.38% متوقعة

الأرباح حسب قطاعات الأعمال

آيفون: 56.99 مليار دولار مقابل 57.21 مليار دولار متوقعة ← أقل بقليل من التوقعات

الخدمات: 30.98 مليار دولار مقابل 30.39 مليار دولار متوقعة ← تجاوزت التوقعات

ماك: 8.40 مليار دولار مقابل 8.02 مليار دولار متوقعة ← تجاوزت التوقعات (النمو مدعوم جزئيًا بجهاز ماك بوك نيو)

آيباد: 6.91 مليار دولار مقابل 6.66 مليار دولار متوقعة ← تجاوزت التوقعات

الأجهزة القابلة للارتداء: 7.90 مليار دولار مقابل 7.70 مليار دولار متوقعة ← تجاوزت التوقعات

الصين الكبرى: 20.50 مليار دولار مقابل 19.45 مليار دولار متوقعة ← تجاوزت التوقعات

إيرادات الأمريكتين 45.09 مليار دولار، مقابل 45.82 مليار دولار متوقعة ← أقل من المتوقع

إجمالي المصاريف التشغيلية 18.90 مليار دولار، مقابل 18.47 مليار دولار متوقعة ← أقل من المتوقع

تيم كوك عن آيفون: "كان الطلب هائلاً، لكننا نواجه حاليًا بعض القيود في سلسلة التوريد (...) وقد أثر نقص الرقائق على المبيعات الإجمالية."

بالإضافة إلى ذلك

تمت الموافقة على إعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليار دولار

توزيعات الأرباح: 0.27 دولار للسهم

سهم آبل (النصف الأول من العام)

خلال جلسة الخميس، تراجع السهم نحو مستوى الدعم عند المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 فترة على الرسم البياني للساعة.

المصدر: xStation5