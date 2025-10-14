بيتكوين يفقد زخمه ويهبط إلى 111 ألف دولار 📉إيثريوم يخسر 3%

ينخفض ​​سعر بيتكوين مجددًا نحو 111,000 دولار أمريكي، ويشير التصحيح الحالي إلى أن المتشائمين قد يكون لديهم رغبة في اختبار أدنى مستوياته الأخيرة عند حوالي 108,000 دولار أمريكي. يتراجع معنويات السوق في وول ستريت، بالإضافة إلى ذلك، فإن عنوان الحوت 0xb317 - المعروف برهانه المكشوف على بيتكوين بقيمة 192 مليون دولار أمريكي، والذي فُتح قبيل تغريدة دونالد ترامب يوم الجمعة - قد فتح الآن مركزًا مكشوفًا آخر بقيمة 163 مليون دولار أمريكي. يُظهر المركز حاليًا أرباحًا غير محققة تبلغ حوالي 5 ملايين دولار أمريكي، بسعر تصفية يبلغ 125,500 دولار أمريكي. وقد غذّى هذا التطور تكهنات السوق بشأن احتمال تداول داخلي من قِبل عنوان 0xb317.

المصدر: xStation5

انخفض سعر الإيثريوم دون مستوى 4,000 دولار أمريكي الرئيسي، ولم يتمكن من اختراق المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا لاستعادة زخمه الصعودي المستمر. يقع مستوى الدعم الرئيسي الحالي عند 3,600 دولار أمريكي (المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم).

المصدر: xStation5

كانت تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة إلى بيتكوين سلبية يومي الجمعة والاثنين (-326 مليون).

المصدر: Bloomberg Finance L.P., XTB Research