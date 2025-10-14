اقرأ أكثر
٣:٠٧ م · ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥

بيتكوين يفقد زخمه ويهبط إلى 111 ألف دولار 📉إيثريوم يخسر 3%

أهم النقاط
أهم النقاط
  • بيتكوين وإيثريوم يتراجعان بعد محاولة الارتداد.
  • عنوان الحوت 0xb317 يفتح مركزًا قصيرًا جديدًا على بيتكوين.
  • تتراجع معنويات وول ستريت مجددًا.

ينخفض ​​سعر بيتكوين مجددًا نحو 111,000 دولار أمريكي، ويشير التصحيح الحالي إلى أن المتشائمين قد يكون لديهم رغبة في اختبار أدنى مستوياته الأخيرة عند حوالي 108,000 دولار أمريكي. يتراجع معنويات السوق في وول ستريت، بالإضافة إلى ذلك، فإن عنوان الحوت 0xb317 - المعروف برهانه المكشوف على بيتكوين بقيمة 192 مليون دولار أمريكي، والذي فُتح قبيل تغريدة دونالد ترامب يوم الجمعة - قد فتح الآن مركزًا مكشوفًا آخر بقيمة 163 مليون دولار أمريكي. يُظهر المركز حاليًا أرباحًا غير محققة تبلغ حوالي 5 ملايين دولار أمريكي، بسعر تصفية يبلغ 125,500 دولار أمريكي. وقد غذّى هذا التطور تكهنات السوق بشأن احتمال تداول داخلي من قِبل عنوان 0xb317.

 

المصدر: xStation5

 

انخفض سعر الإيثريوم دون مستوى 4,000 دولار أمريكي الرئيسي، ولم يتمكن من اختراق المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا لاستعادة زخمه الصعودي المستمر. يقع مستوى الدعم الرئيسي الحالي عند 3,600 دولار أمريكي (المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم).

 

المصدر: xStation5

كانت تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة إلى بيتكوين سلبية يومي الجمعة والاثنين (-326 مليون).

 

 

المصدر: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

١٧ أكتوبر ٢٠٢٥, ١١:٥٩ ص

البنوك تقود عمليات بيع السوق 🚨
١٧ أكتوبر ٢٠٢٥, ١١:٥٨ ص

أسهم بنك زيونز تحت الضغط بعد تخفيض قيمة القروض!
١٧ أكتوبر ٢٠٢٥, ١٠:٤٩ ص

التقويم الاقتصادي: التضخم في منطقة اليورو عند إغلاق الأسبوع
١٧ أكتوبر ٢٠٢٥, ١٠:١٣ ص

عاجل: انخفاض طفيف في معدل البطالة في السويد

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات