بيتكوين يقفز فوق 114 ألف دولار مع ضعف الدولار الأمريكي والتفاؤل في وول ستريت 📈

ارتفعت عملة البيتكوين اليوم بنسبة 0.5% إضافية، متجاوزةً 114 ألف دولار أمريكي، ومقتربةً من مستوى مهم قرب 115 ألف دولار أمريكي. تراجع الدولار الأمريكي بعد بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الضعيفة، بينما ارتفعت وول ستريت على أمل خفض أسعار الفائدة الفيدرالية مرتين على الأقل هذا العام. كما ارتفعت عملة الإيثريوم اليوم، مرتفعةً بنحو 1.5% فوق 4400 دولار أمريكي.

كما نرى أدناه، يتم تداول البيتكوين الآن فوق سعر STH المُحقق بكثير، والذي يُمثل الآن مستوى دعم مهم على السلسلة، بالقرب من 110 آلاف دولار أمريكي. طالما أن السعر فوق هذا المستوى، يُمكننا توقع تعافي الطلب بعد موجة البيع على المكشوف.

المصدر: Bitcoin Magazine Pro

بيتكوين (الفاصل الزمني اليومي)

بالنظر إلى الرسم البياني، نرى أن بيتكوين يرتد فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي 50 (الخط البرتقالي) ومستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2 للموجة الهبوطية الأخيرة، مما يشير إلى احتمال اختبار منطقة سعرية عند 117 ألف دولار.

المصدر: xStation5