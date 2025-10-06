بيتكوين يقترب من منطقة ATH 📈ارتفع الإيثريوم بنسبة 3٪

تشهد العملات الرقمية تداولات مرتفعة اليوم، وتشير أحدث تحليلات CryptoQuant إلى ارتفاع الطلب على البيتكوين، إلى جانب انخفاض حصة الأرباح غير المحققة بين المستثمرين، مما يُسهم في الحد من ضغوط البيع.

يُعدّ الطلب في السوق الفورية أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الاتجاه، حيث يشهد نموًا مستمرًا منذ يوليو، ويتجاوز الآن 62,000 بيتكوين شهريًا. ويُعتبر هذا التوسع شرطًا أساسيًا لانتعاشات أكبر في السوق، وهو نمط لوحظ سابقًا في أواخر أعوام 2020 و2021 و2024.

كما تُساهم المحافظ الكبيرة (أو ما يُسمى بـ"الحيتان") في هذا الزخم الصعودي. إذ تتزايد حيازاتها الإجمالية بمعدل سنوي يبلغ 331,000 بيتكوين، مقارنةً بـ 255,000 بيتكوين في الربع الرابع من عام 2024 و238,000 بيتكوين في بداية الربع الرابع من عام 2020. وتشير البيانات إلى أن التراكم لا يزال أعلى من الاتجاه طويل الأجل، وأنه لا يزال بعيدًا عن مستويات الاستنفاد. يتناقض هذا الوضع بشكل حاد مع عام ٢٠٢١، حين انخفضت أرصدة الحيتان بنحو ١٩٧ ألف بيتكوين. وتشير بيانات CryptoQuant على السلسلة إلى تراجع ضغط البيع من قِبل العناوين الكبيرة.

المصدر: xStation5

تتزايد أيضًا التدفقات الصافية إلى العملات المشفرة، في حين أن الطلب المؤسسي عبر صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية قد يدعم السوق أكثر في الأشهر المقبلة. خلال الربع نفسه من العام الماضي، توسعت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة في حيازاتها بمقدار 213,000 BTC، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تزيد عن 70% على أساس سنوي.

المصدر: CryptoQuant

الإيثريوم (الإطار الزمني D1)

يرتفع سعر الإيثريوم اليوم إلى مستويات لم يشهدها منذ النصف الثاني من سبتمبر. إذا استمر هذا الارتفاع، فقد يكون الهدف الرئيسي التالي حوالي 4800 دولار، معادلاً أعلى مستوياته لهذا العام.

المصدر:xStation5