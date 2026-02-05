اقرأ أكثر
بزيادة تقدر ب 11 %.. 3404 مليارات ريال قروض البنوك الحكومية والخاص

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما»، ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 11% بنهاية عام 2025، لتصل إلى نحو 3,404 مليارات ريال مقارنة بنحو 3,058 مليار ريال عام 2024.
الجدير بالذكر أنه كانت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص قد زادت بنسبة 12% بنهاية شهر نوفمبر 2025، لتصل إلى نحو 3389 مليار ريال مقارنة بنحو 3035 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024 وحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، فقد ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر نوفمبر 2025 لتصل إلى 3142 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره 11%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
 

 

