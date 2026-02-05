توظيف 562 ألف مواطن سعودي بالقطاع الخاص في 2025 بدعم من هدف

أعلن صندوق تنمية الموارد البشريَّة، عن إسهام برامج الصندوق ومبادراته في توظيف أكثر من 562 ألف مواطن ومواطنة في منشآت القطاع الخاص في العام الماضي، مسجلًا بذلك نموًّا بنسبة 29% مقارنةً بعام 2024.

الجدير بالذكر أنه ارتفع عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق ليصل إلى أكثر من 226 ألف منشأة في مختلف مناطق المملكة بحسب بيان للوزارة، بنموٍّ قدره 27%، واستحوذت المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة على نحو 94% منها.

يشار أنه تم توقيع 45 اتفاقية تدريب نوعية مرتبطة بالتوظيف في مختلف القطاعات؛ ممَّا يؤكِّد الدور المحوريَّ للصندوق ضمن رُؤية 2030 لتعزيز دور القطاع الخاص في زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النتاج المحليِّ الإجماليِّ من خلال الاستثمار في الكوادر الوطنيَّة.

وكشف الصندوق أنَّ إجمالي المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال عام 2025 تجاوزت 8.296 مليار ريال، واستفاد أكثر من مليوني مواطن ومواطنة من برامج التدريب والإرشاد والتمكين، بما يسهم في رفع جاهزيتهم المهنيَّة ومواءمة مهاراتهم مع احتياجات القطاعات الواعدة والمتجدِّدة.

من جانبه قال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشريَّة، تركي بن عبدالله الجعويني، إنَّ هذه القفزات النوعية تجسِّد الدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة لمنظومة الموارد البشريَّة.

كما أنَّ النمو المتواصل في أعداد المستفيدين يعكس نجاح التحوُّل الإستراتيجيِّ للصندوق في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي مضيفا إنَّ الصندوق يواصل جهوده في تطوير برامجه لضمان استدامة التوظيف ورفع إنتاجية الكوادر الوطنيَّة، مرتكزًا على بنية رقميَّة متطوِّرة وشراكات فاعلة تدعم تنافسيَّة المواطن السعودي محليًّا وعالميًّا.



