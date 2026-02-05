اقرأ أكثر
١١:٢٦ ص · ٥ فبراير ٢٠٢٦

يستعيد EURUSD مستوى 1.18 بفضل بيانات التصنيع الألمانية الممتازة 🇩🇪 📈

-
-
07:00 بتوقيت غرينتش، ألمانيا، طلبات التصنيع في ديسمبر 2025:

 

  • الفعلي: 7.8% شهريًا
  • المتوقع: -1.8% شهريًا
  • السابق: 5.7% شهريًا (مراجعة تصاعدية من 5.6%)

 

سجل قطاع التصنيع الألماني زيادة ملحوظة في الطلبات بنسبة 7.8% شهريًا في ديسمبر 2025. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الطلبات الكبيرة في قطاع المنتجات المعدنية المصنعة (+30.2%) وقطاع الآلات (+11.5%). وارتفع الطلب المحلي بنسبة 10.7%، متجاوزًا الطلب الخارجي، مما يشير إلى انتعاش داخلي قوي في الربع الأخير (كانت القراءات الثلاث الأخيرة إيجابية وتجاوزت التوقعات).

على الرغم من التفاؤل العام، سجل قطاع السيارات انخفاضًا بنسبة 6.3%. كما انخفض حجم المبيعات الحقيقي في قطاع التصنيع بنسبة 1.4%، مما يشير إلى أن التدفق القياسي للطلبات لم يُترجم بعد إلى مبيعات فعلية.

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% تقريباً بعد صدور البيانات، ليعود فوق المستوى النفسي البالغ 1.18.

المصدر: xStation5

٦ فبراير ٢٠٢٦, ١١:٠٩ م

