يستعيد EURUSD مستوى 1.18 بفضل بيانات التصنيع الألمانية الممتازة 🇩🇪 📈

07:00 بتوقيت غرينتش، ألمانيا، طلبات التصنيع في ديسمبر 2025:
- الفعلي: 7.8% شهريًا
- المتوقع: -1.8% شهريًا
- السابق: 5.7% شهريًا (مراجعة تصاعدية من 5.6%)
سجل قطاع التصنيع الألماني زيادة ملحوظة في الطلبات بنسبة 7.8% شهريًا في ديسمبر 2025. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الطلبات الكبيرة في قطاع المنتجات المعدنية المصنعة (+30.2%) وقطاع الآلات (+11.5%). وارتفع الطلب المحلي بنسبة 10.7%، متجاوزًا الطلب الخارجي، مما يشير إلى انتعاش داخلي قوي في الربع الأخير (كانت القراءات الثلاث الأخيرة إيجابية وتجاوزت التوقعات).
على الرغم من التفاؤل العام، سجل قطاع السيارات انخفاضًا بنسبة 6.3%. كما انخفض حجم المبيعات الحقيقي في قطاع التصنيع بنسبة 1.4%، مما يشير إلى أن التدفق القياسي للطلبات لم يُترجم بعد إلى مبيعات فعلية.
ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% تقريباً بعد صدور البيانات، ليعود فوق المستوى النفسي البالغ 1.18.
المصدر: xStation5
ملخص اليوم: حالة من النشوة في وول ستريت؛ الفضة ترتفع بنسبة 10% 📱
ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (09.02.2026)
مؤشر US100 يرتفع بعد تقرير جامعة مانشستر 🗽 وقفز سهم إنفيديا بنسبة 5%
موجز جيوسياسي (06.02.2026): هل لا تزال إيران تشكل عامل خطر؟