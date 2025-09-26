داكس: السوق الأوروبية ترتفع قليلاً، في انتظار بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي

بدأت جلسة اليوم في البورصات الأوروبية بأداء إيجابي. وسجلت العقود الآجلة لمعظم المؤشرات الرئيسية أداءً إيجابيًا، مما يشير إلى تفاؤل معتدل بين المستثمرين. كما افتتح مؤشر داكس الألماني على ارتفاع، مما يشير إلى سعي السوق للحفاظ على زخم إيجابي رغم الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة وعمليات التصحيح في الولايات المتحدة. وتشهد قيم العقود ارتفاعًا بنسبة 0.1-0.2% تقريبًا. وتتصدر إسبانيا قائمة الأسواق الناشئة اليوم، حيث ارتفع مؤشر IBEX35 بنحو 0.6% بفضل البيانات الاقتصادية الكلية الجيدة.

على الصعيد العالمي، يحلل المستثمرون آخر قرارات إدارة دونالد ترامب. فقد أعلن الرئيس الأمريكي السابق عن فرض رسوم جمركية إضافية، وهذه المرة تؤثر بشكل رئيسي على قطاع الأدوية.

المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

في ألمانيا نفسها، يحظى مؤشر داكس اليوم بدعم رئيسي من القطاع المالي والشركات الصناعية، التي تستفيد من تحسن المعنويات في السوق الأوسع. على الجانب السلبي، يبرز قطاع التكنولوجيا، مما يُثقل كاهل المؤشر ويُحد من إمكانات نموه.

بيانات الاقتصاد الكلي:

كانت أحدث البيانات الصادرة من إسبانيا بمثابة مؤشر إيجابي للأسواق الأوروبية. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير بأكثر من توقعات الاقتصاديين، مما يدعم مقولة مرونة اقتصاد منطقة اليورو على الرغم من التوترات التجارية العالمية.

الناتج المحلي الإجمالي (على أساس ربع سنوي) (الربع الثاني): 0.8% (توقعات 0.7%؛ سابقًا 0.6%)

الناتج المحلي الإجمالي (على أساس سنوي): 3.1% (توقعات 2.8%؛ سابقًا 2.8%)

مع ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين، في انتظار النشرات الاقتصادية المسائية القادمة من الخارج. وستكون بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) العامل الرئيسي، وهي المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. وقد تُقدم القراءة مؤشرات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. سينصبّ اهتمام السوق أيضًا على قراءات ثقة المستهلك وتوقعات التضخم الصادرة عن جامعة ميشيغان، والتي قد تؤكد أو تُقوّض قوة الطلب المحلي الأمريكي.

DE40(D1)

المصدر: xStation5

يُظهر الرسم البياني أن تحقق نموذج RGR أصبح مستبعدًا بشكل متزايد. ارتد السعر عن خط العنق، مما أضعف احتمالية الهبوط وأوقف المزيد من ضغط العرض. ولا يزال هناك دعم فني إضافي عند متوسط ​​EMA100، مما يُثبت الأسعار ويعزز الحاجز الدفاعي للمشترين.

يبدو أن السيناريو الأساسي للجلسات القادمة يدخل مرحلة توطيد. ويُحدد نطاقه المحتمل بمستويات تصحيح فيبو من 23.6 إلى 50. وقد يُعطي كسر أحد هذين الحدين فقط إشارة اتجاه أقوى.

أخبار الشركات: