استمرار عمليات بيع أسهم علي بابا وسط مخاوف البيت الأبيض بشأن الأمن القومي📌

تم تحديد عملاق التكنولوجيا الصيني، علي بابا (BABA.US)، على أنه يقدم دعمًا تكنولوجيًا لعمليات عسكرية صينية تستهدف الولايات المتحدة، وفقًا لمعلومات استخباراتية وردت في مذكرة للأمن القومي صادرة عن البيت الأبيض. تتضمن المذكرة - التي اطلعت عليها صحيفة فاينانشيال تايمز - معلومات "سرية للغاية" رُفعت عنها السرية مؤخرًا، توضح بالتفصيل كيفية تزويد الشركة لجيش التحرير الشعبي الصيني بقدرات تعتبرها واشنطن تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

على الرغم من تحقيق أرباح قوية، وأداء قوي في الإيرادات، والتقدم المستمر في أبحاث الذكاء الاصطناعي، يستمر بيع أسهم علي بابا اليوم مع تزايد المخاوف بشأن تداعيات ذلك على الأمن القومي واحتمال تصاعد التوترات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. لم تُعلق علي بابا بعد على هذه الادعاءات. وقد انخفض سهمها بنسبة تقارب 25% منذ أعلى مستوى له على الإطلاق في أكتوبر 2025.