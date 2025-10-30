داكس: مؤشر DE40 ينخفض قبل قرار EBC 📉فولكس فاجن تحت الضغط

تترقب الأسواق الأوروبية الأحداث الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي اليوم، حيث من المقرر صدور قرار أسعار الفائدة الساعة 1:15 بتوقيت غرينتش، وخطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الساعة 1:45 بتوقيت وسط أوروبا. ويشير إجماع السوق إلى بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في جميع أنحاء منطقة اليورو.

في ألمانيا، يتطلع المستثمرون أيضًا إلى صدور بيانات التضخم الوطنية الساعة 1 ظهرًا بتوقيت غرينتش، حيث تشير التوقعات إلى انخفاضها إلى 2.2% على أساس سنوي من 2.4% سابقًا. وعلى أساس شهري، من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 0.2%، دون تغيير عن القراءة السابقة. وتتداول العقود الآجلة لمؤشر داكس اليوم على انخفاض، حيث هبطت إلى ما دون 24,200 نقطة.

المصدر: xStation5

المصدر: Bloomberg Finance L.P.

المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل. بي.

أخبار الشركات :

فولكس فاجن إيه جي

حذّرت فولكس فاجن من أن تحقيق أهدافها المالية لهذا العام يعتمد على استقرار إمدادات أشباه الموصلات، مشيرةً إلى أن النقص المحتمل في رقائق نيكسبيريا قد يزيد من الضغط على قطاع السيارات المتعثر أصلاً.

تواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية حاليًا صعوبة في الحصول على مكونات من شركة نيكسبيريا الهولندية، التي تورطت في نزاع تجاري بين الصين والدول الغربية. وحذرت مجموعات صناعية من أنه إذا لم يتحسن الوضع قريبًا، فقد تتوقف خطوط الإنتاج في غضون أيام.

في تقريرها الفصلي، أبقت فولكس فاجن على توقعاتها للعام بأكمله، مؤكدةً أنها تعتمد على توافر الرقائق بشكل كافٍ.

نتائج الربع الثالث

الخسارة التشغيلية: 1.3 مليار يورو (1.5 مليار دولار أمريكي تقريبًا)

تعكس هذه النتيجة انخفاض قيمة الأصول وتخفيض قيمتها 5.1 مليار يورو، ويرتبط ذلك بشكل كبير بخطط التوسع المفرطة في السيارات الكهربائية في شركة بورشه إيه جي، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات التي أثرت على أكثر علامات المجموعة ربحية.

هامش الربح التشغيلي (باستثناء الإيرادات غير المتكررة): 5.4% مقابل -1.6% في العام السابق.

التوقعات والتحديات

تواجه فولكس فاجن صعوبة في التعامل مع تحول أبطأ من المتوقع نحو السيارات الكهربائية في أوروبا. وقد أدى ضعف الطلب وتباطؤ التعافي بعد الجائحة إلى فائض في الطاقة الإنتاجية للشركة، بينما لا يزال انخفاض المبيعات في الصين والولايات المتحدة يؤثر سلبًا على النتائج.

ولمواجهة هذه التحديات، صرّح المدير المالي، أرنو أنتليتز، بأن الشركة ستشدد ضوابط التكلفة وستطبق تدابير هيكلية جديدة، مع التركيز على الاستفادة من حجم الأعمال وتعزيز تآزر المجموعة.

اتخذ الرئيس التنفيذي أوليفر بلوم أيضًا خطواتٍ لخفض أعباء الاستثمار، وتقليص خطط إنتاج البطاريات والبرمجيات داخليًا، وإقامة شراكات مع شركة Xpeng الصينية وشركة Rivian Automotive الأمريكية لتعزيز مكانة فولكس فاجن في الخارج.

في ألمانيا، تُعيد فولكس فاجن وأودي وبورشه هيكلة عملياتها بالاتفاق مع النقابات العمالية لتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وزيادة الكفاءة.

HelloFresh SE

أعلنت شركة HelloFresh SE عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) فاقت توقعات المحللين للربع الثالث، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنحو 3% اليوم.

نتائج الربع الثالث

الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 40.3 مليون يورو (-44% على أساس سنوي)، تقدر بـ 37.4 مليون يورو (إجماع بلومبرج)

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ( EBITDA ) الدولية المعدلة: 33.2 مليون يورو (-4.3% على أساس سنوي)، تقدر بـ 33.4 مليون يورو

الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في أمريكا الشمالية: 47.5 مليون يورو (-36% على أساس سنوي)، تقدر بـ 53.7 مليون يورو

الإيرادات: 1.58 مليار يورو (-14% على أساس سنوي)، تقدر بـ 1.61 مليار يورو

المبيعات بسعر صرف العملات الأجنبية الثابت: -9.3%، التقديرات -8.83%

هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 2.5% (مقابل 3.9% على أساس سنوي)، يقدر بـ 2.45%

متوسط ​​قيمة الطلب: 65.60 يورو، والمقدر 66.11 يورو

طلبات: ٢٣.٩٣ مليون، تقديريًا ٢٤.٥٣ مليون

الطلبات الدولية: ١٠.٩٤ مليون

الطلبات في أمريكا الشمالية: ١٢.٩٨ مليون، تقديريًا ١٣.٢٣ مليون

التوقعات السنوية

تحافظ الشركة على توقعاتها بانخفاض المبيعات بنسبة ٦-٨٪ مع ثبات سعر الصرف (تقديري -٨.٠٥٪)

لا تزال الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك متوقعة بين ٤١٥ و٤٦٥ مليون يورو (تقديري ٤٣٦.٩ مليون يورو)

تم تأكيد توقعات السنة المالية ٢٠٢٥، دون أي تغييرات على افتراضات المبيعات أو الربحية.

المصدر: xStation5

Scout24 SE

تتوقع Scout24 أن يصل نمو الإيرادات للعام بأكمله إلى الحد الأقصى من نطاقها المُتوقع سابقًا (من 14% إلى 15%)، مع الحفاظ على توقعات قوية لعام 2025.

توقعات العام بأكمله

من المتوقع أن يصل نمو الإيرادات إلى الحد الأقصى من 14% إلى 15% (سابقًا: 14% إلى 15%)

نتائج الربع الثالث

الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 104.2 مليون يورو (زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي)، تقديرات 102.4 مليون يورو (توقعات بلومبرج)

هامش الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 62.9% (دون تغيير على أساس سنوي)

الإيرادات: 165.6 مليون يورو (زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي)، تقديرات 163 مليون يورو

تعليق

قلصت الشركة توقعاتها لزيادة هامش الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل إلى الحد الأقصى من النطاق السابق (زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي) أكدت الإدارة أن تعزيز الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والربحية لا يزال محور التركيز الاستراتيجي الرئيسي للشركة. تشهد أسهم Scout24 اليوم ارتفاعًا طفيفًا.

المصدر: xStation5