«داندي» القطرية تعلن طرح أسهمها عبر آلية البناء السعري وإدراجها في البورصة

أعلنت شركة «داندي» القطرية المتخصصة في صناعة وتوزيع منتجات الألبان والمشروبات والآيس كريم، عن حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية للمضي في طرح ما نسبته 40 في المائة من رأس مالها للمستثمرين المؤسسيين والأفراد، على أن يتم تحديد سعر الطرح من خلال آلية البناء السعري.

يشار أنه ستتم عملية البناء السعري، وفقاً لبيان مرسل لبورصة قطر، بموجب نظام الطرح والإدراج وعمليات الاستحواذ والاندماج الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى جذب المزيد من الشركات، وتوفير خيارات متنوعة للراغبين في الطرح والإدراج في السوق المالية.

من الجدير بالذكر أن آلية البناء السعري مُستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من أسواق المنطقة لتحديد سعر الطرح للأسهم اعتماداً على المستثمرين المؤسسيين الذين يملكون الخبرة والمعرفة الكافية والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية.

تعتزم الشركة القيام بعملية الطرح على مرحلتين: طرح الأسهم للمستثمرين المؤسسيين عن طريق آلية البناء السعري، ويشمل 12.360 مليون سهم تمثل 30 في المائة من أسهم الطرح. وطرح الأسهم للاكتتاب العام للأفراد القطريين والشركات المؤسَّسة في قطر، اعتماداً على السعر المُحدَّد من خلال آلية البناء السعري، ويشمل 28.840 مليون سهم تمثّل 70 في المائة من أسهم الطرح.

الجدير بالذكر أنه قد أوضحت الشركة أنه من المتوقع أن يُحدَّد سعر السهم المطروح (باستثناء رسوم الطرح والإدراج) من خلال عملية البناء السعري ضمن نطاق يتراوح بين 5.00 ريالات و5.20 ريال قطري للسهم.