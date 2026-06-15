الأسهم العالمية تحتفي بالاتفاق الأمريكي الإيراني

رحبت الأسواق العالمية بالاتفاق الأمريكي الإيراني الرامي إلى ​إنهاء الأعمال ‌القتالية، على أمل إعادة ‌الفتح ‌الفعلي ⁠لمضيق ‌هرمز أمام السفن ⁠الدولية حيث شهدت أسواق آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً الاثنين، حيث قاد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي المكاسب في المنطقة بارتفاع قدره 5.38 %، بينما استقر مؤشر كوسداك للشركات الصغيرة.

من جانبه ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 4.92 %، في حين صعد مؤشر توبكس بنسبة 3.19% أما مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي، فقد ارتفع بنسبة 2.62%.

كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع انطلاق أسبوع التداول المختصر بسبب العطلة، وذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وزادت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.97%. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.26%، بينما قفزت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.95%.

تأتي مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة بعد أسبوع إيجابي، مدعومة يوم الجمعة بالاكتتاب العام الأولي القياسي لشركة سبيس إكس التي أغلقت تداولات يوم الجمعة بقيمة سوقية تجاوزت تريليوني دولار بعد ارتفاعها بأكثر من 19%.