البنك الدولي: 4.1% نمو اقتصاد الإمارات 2027

توقع البنك الدولي في أحدث إصدار عن تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية لشهر يونيو 2026، أن ينمو الناتج المحلي لدولة الإمارات 2.4% في 2026 يرتفع إلى 4.1% في 2027 و4.2% في 2028.

من جانبه خفض البنك توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 إلى 2.5% بسبب الحرب في الشرق الأوسط، ‌وقال إن النمو قد يتباطأ إلى 1.3% فقط إذا اشتدت حدة اضطرابات إمدادات الطاقة بالتزامن مع ضغوط كبيرة في الأسواق المالية.

يشار أنه قال البنك في تقريره نصف السنوي: «التوقعات الاقتصادية العالمية»: «إن النمو العالمي بلغ ⁠2.9% في 2025 بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته في يناير/ كانون الثاني. أما توقعاته الحديثة لعام 2026 فقد انخفضت ‌0.1 نقطة مئوية عن يناير إلى أدنى مستوى لها منذ ‌جائحة كوفيد-19 التي بدأت في أواخر 2019».

في الاطار ذاته خفض البنك توقعاته لثلثي الدول بسبب الحرب مشيرا توقعاته الأساسية تفترض أن يبلغ سعر خام برنت 94 دولاراً في المتوسط هذا العام بزيادة 36 في المئة عن 2025، وإن أسوأ اضطرابات في إمدادات الطاقة ستخف بنهاية يوليو وسط توقعات بأن يبلغ معدل التضخم العالمي أربعة في المئة.

وذكر البنك أن النمو قد يتباطأ إلى 2.1%، إذا استمرت اضطرابات الطاقة لفترة أطول، وأن متوسط سعر النفط سيبلغ 115 دولاراً للبرميل هذا العام، ما قد يدفع التضخم إلى بلوغ 4.4 في المئة محذرا من أن النمو قد يتباطأ أكثر إلى 1.3 في المئة فقط، إذا أثرت صدمة الطاقة على الأسواق المالية، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة وزيادة التقلبات وتراجع الثقة.

من جانبه إندرميت جيل ،كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، قال إنه من المتوقع أن يتحسن النمو العالمي ويسجل 2.8 في المئة في عامي 2027 و2028، لكن هذا لا يزال ⁠أقل 0.4 نقطة مئوية عن متوسط المعدلات التي شوهدت خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بسبب عوامل منها تباطؤ الزيادة السكانية، وتراجع نمو الاستثمار الخاص وانخفاض الاستثمار العام وارتفاع الدين العام وتباطؤ نمو التجارة.