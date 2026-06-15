ولي عهد دبي: ترسية عقود توسعة مطار آل مكتوم بقيمة 15 مليار دولار قريباً

أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، ان عقود المشاريع الاستراتيجية ضمن خطة توسعة مطار آل مكتوم الدولي في الإمارات ستتجاوز 55 مليار درهم (14.98 مليار دولار)، ومن المقرر إرساؤها خلال الأشهر المقبلة.
كما أضاف ولي عهد دبي في منشور على إكس، «تواصل فرق دبي العمل على تنفيذ مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، الذي يستهدف تشغيل المرحلة الأولى في عام 2032
يذكر أنه يجري حالياً تنفيذ عقود بقيمة 13 مليار درهم، فيما تم إنجاز أكثر من 10 ملايين ساعة عمل خلال الأشهر 15 الماضية، وستتسارع وتيرة التنفيذ خلال المرحلة المقبلة مع طرح مشاريع استراتيجية ضمن المطار تتجاوز قيمتها 55 مليار درهم خلال الأشهر القليلة المقبلة».
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