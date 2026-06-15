ولي عهد دبي: ترسية عقود توسعة مطار آل مكتوم بقيمة 15 مليار دولار قريباً

أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن ⁠راشد آل مكتوم، اليوم ⁠الاثنين، ان عقود المشاريع الاستراتيجية ضمن خطة ‌توسعة مطار آل ​مكتوم الدولي في الإمارات ستتجاوز ‌55 ​مليار درهم (14.98 مليار ‌دولار)، ومن ‌المقرر إرساؤها خلال الأشهر المقبلة.

كما أضاف ولي عهد دبي في منشور ​على إكس، «تواصل فرق دبي العمل على تنفيذ مشروع تطوير مطار ​آل مكتوم الدولي ‌وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، الذي يستهدف تشغيل المرحلة الأولى في عام 2032

يذكر أنه يجري حالياً تنفيذ عقود بقيمة 13 ⁠مليار درهم، فيما تم إنجاز أكثر من 10 ملايين ساعة ⁠عمل ‌خلال الأشهر 15 ​الماضية، وستتسارع وتيرة ‌التنفيذ خلال ​المرحلة ⁠المقبلة ​مع طرح ‌مشاريع استراتيجية ضمن المطار تتجاوز قيمتها 55 مليار درهم خلال الأشهر القليلة المقبلة».