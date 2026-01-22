اقرأ أكثر
١١:١٨ ص · ٢٢ يناير ٢٠٢٦

دعم أساسي على إيثيريوم 💡

أهم النقاط
  • هل سيستمر انخفاض سعر الإيثيريوم؟

شهدت أسعار الإيثيريوم اتجاهًا هبوطيًا لعدة أشهر، كما يتضح من هيكل السعر وميل المتوسط ​​المتحرك لـ 100 فترة. وقد أدى آخر انخفاض حاد إلى تصحيح صعودي كبير، توقف عند مستوى المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 فترة. ثم تجاوز السعر المتوسط ​​بشكل طفيف، تبعه رد فعل قوي من جانب العرض، مما يؤكد أن هذا المستوى يمثل حاليًا مستوى مقاومة هامًا.

علاوة على ذلك، ووفقًا لمنهجية Overbalance، طالما بقي السعر دون الحد الأعلى لنسبة 1:1 عند 3544 دولارًا أمريكيًا، فإن السيناريو الأساسي يبقى استمرارًا للاتجاه الهبوطي. ومن منظور التحليل الفني التقليدي، تُعد منطقة 2850 دولارًا أمريكيًا مستوى دعم رئيسيًا. وفي حال كسر هذا المستوى، سيفتح المجال لمزيد من الانخفاضات.

 

إيثيريوم - فاصل زمني D1. المصدر: xStation

 

 

٢٣ يناير ٢٠٢٦, ١١:١٠ م

٢٣ يناير ٢٠٢٦, ٤:٥٢ م

٢٣ يناير ٢٠٢٦, ٤:٠١ م

٢٣ يناير ٢٠٢٦, ٣:٤٦ م

