دبي تكشف عن ثلاث مبادرات حضرية جديدة لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانتها العالمية

أعلنت دبي عن إطلاق ثلاثة مشاريع حضرية استراتيجية تهدف إلى تطوير البيئة العمرانية وتحسين جودة الحياة، في خطوة تعكس رؤية الإمارة لبناء مدينة أكثر استدامة وابتكارًا. وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود تنفيذ مخطط دبي الحضري 2040، الذي يركز على توفير بيئات متكاملة تلبي احتياجات السكان والزوار، مع الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز الاقتصاد الإبداعي.

رؤية مستقبلية لتطوير المدينة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذه المشاريع تمثل امتدادًا لنهج دبي في تطوير مرافق حضرية حديثة تضع الإنسان في صدارة الاهتمام، من خلال توفير مساحات عامة مرنة وتجارب حضرية مبتكرة تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا. كما شدد على أهمية تعزيز جودة الحياة عبر مشاريع تعكس هوية المجتمع وتدعم التنمية المستدامة.

سوق دبي للصقور.. وجهة تراثية متكاملة

يعد مشروع سوق دبي للصقور الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يجمع بين الطابع التراثي والتصميم العصري في موقع واحد. ويستوحي المشروع تصميمه من مكانة الصقر في الثقافة الإماراتية، ليكون مركزًا يحتفي برياضة الصقارة باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث الوطني.

ويمتد السوق على مساحة تقارب 50 ألف قدم مربع، فيما تصل كلفته التقديرية إلى 50 مليون درهم، ويهدف إلى دعم المناطق الريفية والصحراوية وتحويلها إلى وجهات سياحية وثقافية مستدامة.

إنارة خور دبي بتجربة ليلية جديدة

يشمل مشروع إنارة خور دبي تطوير واجهة الخور الممتدة على 8 كيلومترات من خلال نظام إضاءة حديث يبرز المعالم التاريخية والمعمارية للمنطقة. ويهدف المشروع إلى تحويل الخور إلى وجهة ليلية مميزة تجمع بين التراث والجمال العمراني، مع توفير تجارب تفاعلية تعزز الحركة السياحية والأنشطة المسائية.

ومن المقرر استكمال المشروع خلال النصف الأول من عام 2027، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في تطوير الواجهات المائية.

الذكاء الاصطناعي يدخل عالم تصميم الحدائق

ضمن توجه دبي نحو توظيف التقنيات الحديثة، أطلقت الإمارة أول تحدٍ عالمي لتصميم الحدائق باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي يستهدف المصممين والباحثين وطلبة الجامعات والشركات الناشئة.

ويركز التحدي على استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لفهم احتياجات المجتمع، وتطوير تصاميم مبتكرة للمساحات العامة، مع تشجيع مشاركة أفراد المجتمع في ابتكار حلول حضرية أكثر استدامة ومرونة.

وتؤكد هذه المبادرات مجتمعة التزام دبي بتطوير مشاريع حضرية مستقبلية تجمع بين الابتكار، والاستدامة، والحفاظ على الهوية الوطنية، بما يعزز مكانة الإمارة كواحدة من أفضل المدن العالمية للعيش والعمل والزيارة.