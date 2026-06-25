ملخص السوق: الأسواق تنتعش بفضل نتائج ميكرون القوية (25/06/2026)

بعد موجة البيع التي شهدها سوق الأسهم يوم الثلاثاء، مدفوعةً بقطاع أشباه الموصلات، بات مستقبل السوق الصاعدة التي تقودها شركات الذكاء الاصطناعي موضع تساؤل. ولذلك، اكتسب نشر بيانات شركة مايكرون الفصلية، المقرر مساء الأربعاء، أهميةً بالغة.

وقد تجاوز تقرير عملاق التكنولوجيا التوقعات العالية أصلاً.

بلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 25.11 دولارًا أمريكيًا. هذه النتيجة ليست أفضل من التوقعات (20.20 دولارًا أمريكيًا) فحسب، بل إنها تزيد عن ضعف ما سجلته الشركة قبل ثلاثة أشهر فقط.

وكان نمو الإيرادات مثيرًا للإعجاب أيضًا، حيث بلغ 23.9 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني، و41.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث.

لا تقتصر أهمية هذه البيانات على أسهم الشركة (التي ارتفعت بنسبة 19% تقريبًا في تداولات ما قبل افتتاح السوق)، بل تمتد لتشمل السوق ككل، إذ تُعزز هذه البيانات فكرة ربحية الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

الشكل 1: خريطة حرارية لمؤشر يورو ستوكس 50 (25/06/2026)

المصدر: أبحاث XTB، 25 يونيو 2026

الشركات

لذا، ليس من المستغرب أن تحقق شركتا إنفينون تكنولوجيز (+5.6%) وإيه إس إم إل هولدينغ (+4.6%) أعلى المكاسب بين جميع الشركات المدرجة في مؤشر يورو ستوكس 50؛ إذ تعمل هاتان الشركتان في إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة وآلات الطباعة الضوئية، على التوالي.

الشكل 2: الرابحون والخاسرون في مؤشر يورو ستوكس 50 (25 يونيو 2026)

المصدر: أبحاث XTB، 25 يونيو 2026

تُعدّ الشركتان من ركائز قطاع التكنولوجيا الأوروبي، حيث تؤديان أدوارًا متميزة ومتكاملة فيه:

تُزوّد ​​شركة ASML Holding مصنّعي الرقائق الإلكترونية بالآلات التي تُمكّنهم من تطبيق أنماط دقيقة للغاية على رقائق السيليكون. وهي تحتكر مجال أنظمة الطباعة الحجرية بتقنية الأشعة فوق البنفسجية القصوى ( EUV )، والتي بدونها يستحيل إنتاج المعالجات الحديثة للهواتف الذكية أو أنظمة الذكاء الاصطناعي.

تُركّز شركة Infineon Technologies على تصميم وإنتاج أشباه الموصلات نفسها. وهي رائدة في قطاع إلكترونيات الطاقة، ووحدات التحكم الدقيقة، وأجهزة الاستشعار، المسؤولة عن "ذكاء" المركبات الكهربائية الحديثة وأنظمة الأتمتة الصناعية.

المؤشرات

بفضل التحسّن الملحوظ في المعنويات، والناجم عن النمو القوي في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، تُحقق أهم مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسب كبيرة. ويرتفع مؤشر Euro Stoxx 50 الأوروبي المذكور آنفًا بنسبة 0.8%، ليصل إجمالي مكاسبه في عام 2026 إلى 18.5%.

الشكل 3: لوحة معلومات مؤشر يورو ستوكس 50 (25/06/2026)

المصدر: أبحاث XTB، 25 يونيو 2026

يشهد مؤشر داكس الألماني (+1%)، ومؤشر كاك 40 الفرنسي (+0.7%)، ومؤشر فوتسي 100 البريطاني (+0.9%)، ومؤشر WIG20 البولندي (+1.4%) ارتفاعًا ملحوظًا.

وتشير العقود الآجلة أيضًا إلى أن سوق الأسهم الأمريكية ستفتتح على ارتفاع.

الجيوسياسة

تراجعت القضايا الجيوسياسية في الأيام الأخيرة. ويجري العمل حاليًا على توقيع اتفاقية نهائية، أمام الطرفين مهلة حتى 21 أغسطس. ومع ذلك، ومن واقع خبرتنا السابقة، نعلم أن المواعيد النهائية التي يحددها الرئيس ترامب تميل إلى المرونة، لذا لا ينبغي التمسك بهذا التاريخ بشكل مفرط.

لا تزال المعلومات الجديدة تحمل في طياتها إمكانية كبيرة لإحداث تقلبات حادة في الأسواق. إلا أن معايير اعتبارها "جديدة" أصبحت أكثر صرامة بكثير مما كانت عليه في الأسابيع الأولى من النزاع. ويتوقع السوق اتخاذ إجراءات ملموسة، ويتابع بدقة ما إذا كانت حركة المرور في مضيق هرمز ستعود إلى وضعها الطبيعي تقريبًا.

السلع

في ظل غياب الأخبار السلبية، تستمر أسعار سلع الطاقة الرئيسية في الانخفاض.

انخفض سعر خام برنت إلى 73 دولارًا للبرميل.

خام غرب تكساس الوسيط بأقل من 70 دولارًا.

الشكل 4: النفط [D1] (29.10 - 25.06)

المصدر: xStation، ٢٥ مايو ٢٠٢٦

بيانات الاقتصاد الكلي

صدرت بيانات التضخم الرئيسية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة. لم تكن هناك مفاجآت كبيرة، ولم تُراجع توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلا بشكل طفيف نحو الأسفل.

جاء كل من المؤشر الرئيسي والمؤشر الأساسي متوافقين مع التوقعات السنوية:

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي: ٤.١٪.

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي: ٣.٤٪.

الشكل ٥: التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة (٢٠٠٦ - ٢٠٢٦)

المصدر: أبحاث XTB، 25 يونيو 2026

لوحظت مفاجأة طفيفة على أساس شهري فقط، وذلك ضمن نطاق المؤشر الرئيسي الأقل أهمية حاليًا.

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الرئيسي: 0.4% (التوقعات: 0.5%).

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي: 0.3%.

ولذلك، اتجه الاهتمام إلى قراءات أخرى نُشرت في الوقت نفسه.

ويبدو أن تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 1.6% سنويًا إلى 2.1% مثير للاهتمام بشكل خاص.

ومن المفاجآت السارة أيضًا النمو الأعلى من المتوقع في الدخل والإنفاق الاستهلاكي في مايو (كلاهما ارتفع بنسبة 0.7% شهريًا).

الشكل 6: الناتج المحلي الإجمالي ونموه في الولايات المتحدة (2000-2026)

المصدر: أبحاث XTB، 25.06.2026

العملات

لم تتحقق التوقعات العالية التي وضعها المستثمرون عند نشر تقرير التضخم الأمريكي اليوم. ولم تكن القراءة بمثابة اختراق، ولا تزال مسألة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مفتوحة.

ولا يزال زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي، بعد انخفاضه بنسبة 2.5% خلال الأسبوع الماضي، مستقرًا اليوم، حيث يتأرجح حول مستوى 1.135.

الشكل 7: اليورو مقابل الدولار الأميركي [H1] (02.06 - 25.06)

المصدر: إكس ستيشن، 25.06.2026

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ميشال يوسوياك، محلل الأسواق المالية في XTB