التقويم الاقتصادي: التركيز على معنويات المستهلك الأمريكي وخطابات الاحتياطي الفيدرالي (26/06/2026)

يوم الجمعة، يبدو جدول البيانات الاقتصادية الكلية خالياً نسبياً، ومن المتوقع انخفاض حجم التداول بشكل ملحوظ مع اختتام السوق أسبوعاً من التراجعات الحادة، بينما يحلل المستثمرون بيانات التضخم الخاصة بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الصادرة أمس، والتصريحات المتشددة لأعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ستُعقد جلسة اليوم دون أي بيانات اقتصادية هامة. البيانات الوحيدة المقرر صدورها اليوم هي مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان، وتوقعات التضخم، إلى جانب كلمتي عضوين آخرين من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهما ويليامز وكاشكاري. إلى جانب مؤشرات الأسهم، من المتوقع أن يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي محط الأنظار، بعد أن انخفض دون مستوى الدعم الرئيسي عند 1.14 في نهاية الأسبوع.

أهم البيانات الصادرة خلال الجلسة الآسيوية

اليابان: بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لمنطقة طوكيو في يونيو 1.6% على أساس سنوي. وبينما جاءت النتيجة متوافقة تماماً مع توقعات السوق (1.6% على أساس سنوي)، إلا أنها تشير إلى تسارع واضح في ديناميكيات الأسعار مقارنة بالشهر السابق (1.3% على أساس سنوي). وهذا يُبقي الضغط على بنك اليابان فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

نيوزيلندا والولايات المتحدة: شهدت جلسة التداول الليلية أيضًا كلمات من ممثلي البنوك المركزية - رئيسة بنك الاحتياطي النيوزيلندي بريمان وعضو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية غولزبي - والتي أثرت على توجهات السوق الصباحية لأزواج العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي والدولار النيوزيلندي.

الجدول الزمني للأحداث الاقتصادية الكلية

08:00 النرويج - مبيعات التجزئة باستثناء السيارات (شهريًا) (مايو). الفعلي: -2.1% | السابق: 0.3%

08:00 السويد - مؤشر أسعار المنتجين (سنويًا) (مايو). الفعلي: 6.6% | السابق: 4.7%

09:00 السويد - مؤشر ثقة المستهلك (يونيو). السابق: 92.4

09:00 السويد - مؤشر ثقة قطاع التصنيع (يونيو). السابق: 100.5

09:00 سلوفاكيا - مؤشر أسعار المنتجين (سنويًا) (مايو). السابق: ٢.٦٪

10:30 ألمانيا - خطاب رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل

14:30 الولايات المتحدة الأمريكية - الميزان التجاري للسلع (مايو). التوقعات: -٨٥.١ مليار دولار أمريكي | السابق: -٨٢.٤ مليار دولار أمريكي

16:00 الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان (يونيو). التوقعات: ٥٠ | السابق: ٤٤.٨

16:00 الولايات المتحدة الأمريكية - توقعات التضخم على المدى القصير (يونيو). التوقعات: ٤.٦٪ | السابق: ٤.٨٪

16:00 الولايات المتحدة الأمريكية - توقعات التضخم على المدى الطويل (يونيو). التوقعات: ٣.٤٪ | السابق: 3.9%

16:30 بتوقيت الولايات المتحدة - خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز

17:30 بتوقيت الولايات المتحدة - خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري

ثلاث أسواق تستحق المتابعة اليوم