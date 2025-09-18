DE40: عودة التفاؤل إلى الأسواق الأوروبية بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي

أثار قرار الاحتياطي الفيدرالي أمس تفاؤلاً في جلسة التداول الأوروبية اليوم. وارتفعت المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك مؤشر داكس ويورو ستوكس 50، بأكثر من 1% بقليل. وتدفع شركات التكنولوجيا والملابس السوق نحو الصعود، مستفيدةً من تحسن التوقعات، والنتائج الجيدة التي حققتها في الأيام السابقة، وتوقعات تحسن ثقة المستهلكين نتيجة انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وارتفعت عقود DE40 وFRA40 وAUT20 بأكثر من 1%.

ومن عوامل الاستقرار الإضافية الاتفاق بين جماعات الضغط المصرفية الإيطالية والحكومة على تجميد أصول الضرائب المؤجلة حتى عام 2026، والذي لاقى استحساناً كإشارة على قابلية التنبؤ باللوائح التنظيمية. في الوقت نفسه، لا يزال بعض المستثمرين حذرين، حيث تتشكل مواقف دفاعية في القطاع المصرفي في سوق الخيارات، مما يشير إلى استمرار انعدام الثقة في الأعباء المالية المستقبلية. وارتفعت عقود المؤشرات الإيطالية بأكثر من 0.4%.

بيانات الاقتصاد الكلي

اختتم اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما تماشى مع توقعات السوق. ويشير هذا القرار إلى تقدير الاحتياطي الفيدرالي لقوة سوق العمل واستقراره، ولكنه يشير أيضًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا ولا يحتاج بعد إلى مزيد من التخفيضات للحفاظ على النمو.

في أوروبا، قرر البنك المركزي النرويجي أيضًا خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما لاقى استحسانًا من السوق. وتشهد الكرونة النرويجية ارتفاعًا في ضوء هذا الخفض المتشدد.

ويوم أمس، اتخذ بنك إنجلترا أيضًا قرارًا بالحفاظ على مستوى أسعار الفائدة الحالي. ويبدو أن السوق يشير إلى أن بنك إنجلترا يبالغ في تقدير قوة الاقتصاد البريطاني أو لا يثق في المسار المعلن لأسعار الفائدة. ورغم الحفاظ على أسعار الفائدة، يتراجع الجنيه الإسترليني مقابل معظم العملات الرئيسية.



DE40 (D1)

المصدر: xStation

يُظهر الرسم البياني محاولةً لإلغاء نموذج الرأس والكتفين، حيث حاول السوق الارتداد بعد كسر خط العنق، لكن الارتفاعات الحالية تبدو بمثابة إعادة اختبار كلاسيكية من الأسفل. يُعزز نموذج فيبو ومستويات الدعم السابقة، التي تحولت إلى مقاومة، سيناريو استمرار الانخفاضات. قد يعني الاختراق الناجح والحفاظ على مستوى أعلى من خط العنق إلغاء النموذج.

أخبار الشركات: