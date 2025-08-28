DE40: عودة التفاؤل الحذر إلى أوروبا

موجة من التفاؤل تدفع المؤشرات الأوروبية، حيث افتتحت بورصات الأسهم في جميع أنحاء القارة على مكاسب. وتعزى هذه الزيادات إلى تغير في المعنويات وتعليقات إيجابية من بنوك الاستثمار. ولا يبدو أن رد الفعل السلبي تجاه نتائج NVIDIA يُشكل ضغطًا على أوروبا. فقد ارتفع مؤشر FRA40 بنسبة 1%، ومؤشر EU50 بنسبة 0.6%، ومؤشر DE40 بنسبة 0.5% خلال ساعات الافتتاح.

في المراحل الأخيرة من الجلسة، بدأ السوق يفقد الزخم اللازم لتحقيق المزيد من المكاسب. وبدأت العديد من المؤشرات بالتراجع. ولا يزال مؤشر FRA40 في المنطقة الإيجابية.

أصدرت شركة Nvidia، عملاق أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، نتائجها. ورغم تجاوزها للتوقعات العالية، لا يبدو أن المستثمرين راضون عن النتائج، وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 2% قبل افتتاح السوق. ومع ذلك، لا يبدو أن السوق الأوروبية قلقة بشأن المعنويات القادمة من الخارج.

يميل محللو جولدمان ساكس وسيتي بشكل إيجابي نحو أسواق الأسهم الأوروبية. يزعمون أن المخاطر المحتملة الناجمة عن الأزمة السياسية في فرنسا مُحتسبة بالفعل. ويُقال إن الأسهم الأوروبية نفسها مُقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية بكثير، ومن المتوقع أن تشهد فترةً مزدهرةً للغاية.

أضاف بنك الشعب (كايس ديبارني) سندات الصناعات الدفاعية إلى عروضه. ويهدف هذا الجهد إلى إعادة تمويل هذه الصناعة الأوروبية الاستراتيجية لتوسعها وتلبية طلب المستثمرين على الأدوات ذات الصلة. وتبلغ قيمة الإصدار الأول أكثر من 500 مليون يورو.

بيانات الاقتصاد الكلي:

نشرت المفوضية الأوروبية اليوم سلسلة من بيانات الاقتصاد الكلي، تهدف إلى عرض حالة المستهلك والشركات الأوروبية. وتتوافق هذه البيانات مع توقعات السوق.

مؤشر مناخ الأعمال: -0.72 (السابق: -0.72، المراجعة: -0.71)

ثقة المستهلك في منطقة اليورو: -15.5 (التوقعات: -15.5، السابق: -14.7)

بعد الظهر، سيتمكن المستثمرون من مراجعة تقرير اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية المستقبلية. يتوقع السوق أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على مساره الحالي.

يشهد إنتاج السيارات في المملكة المتحدة ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي. نشرت جمعية مصنعي وتجار السيارات البيانات. وجاءت ردود فعل السوق متباينة.

تصنيع السيارات: زيادة بنسبة 5.6% ليصل إلى 69,127 وحدة.

ارتفع إجمالي إنتاج المركبات بنسبة 10.8% ليصل إلى 72,006 وحدات.

من المتوقع أن يرتفع إنتاج المركبات الخفيفة بنسبة 6.4% في عام 2026.

DE40 (D1)

المصدر: Xstation

على الرسم البياني، يدافع السعر عن مستوى دعم حول 24,000 نقطة في مواجهة المزيد من الانخفاضات. إذا لم يتجاوز السعر الحد العلوي لمنطقة الدعم قريبًا، فقد يصبح مستوى مقاومة آخر إلى جانب متوسط ​​EMA50. في هذه الحالة، قد يحدث استقرار بين مستوى 24,000 ومستوى الدعم التالي على خط الاتجاه متوسط ​​المدى وEMA100. مع ذلك، إذا تمكن السوق من تحقيق نمو، فستكون المقاومة الأولى هي التقاء الاتجاه الهبوطي قصير المدى والاتجاه الصعودي متوسط ​​المدى (الأحمر)، والذي سيشكل فوقه مباشرة مقاومة قوية تُمثل أعلى مستوى قياسي على الإطلاق.

أخبار الشركة:

تسلا (TSLA.DE) - أعلنت الشركة عن انخفاض حاد في مبيعاتها في أوروبا. انخفضت المبيعات على أساس سنوي بنسبة 40%، وانخفضت حصة الشركة في السوق الأوروبية من 1.4% إلى 0.8%. تُعزى هذه الانخفاضات إلى مقاطعة المستهلكين التي أثارها التعاون الوثيق بين إيلون ماسك والرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى المنافسة المتزايدة من شركة BYD الصينية. انخفض سعر سهم تيسلا المُدرج في البورصة الألمانية بنسبة 1%.

نمو شركات السيارات الأوروبية - يُعزى نمو شركات تصنيع السيارات الأوروبية إلى فشل تيسلا، وتغير المعنويات، والبيانات الإيجابية.

ارتفع سهم أستون مارتن ( AML.UK ) بنسبة 2.6%.

ارتفع سهم فولكس فاجن ( VOW1.DE ) بنسبة 1%.

ارتفع سهم مرسيدس ( MBG.DE ) بنسبة 1.9%.

ارتفع سهم بي إم دبليو ( BMW.DE ) بنسبة 1.4%.

ارتفع سهم رينو ( RNO.FR ) بنسبة 5%.

ارتفع سهم ستيلانتيس ( STLAM.IT ) بنسبة 3.2%.

ارتفع سهم بيرنو ريكارد (RI.FR) - الشركة الفرنسية المُصنّعة للمشروبات الكحولية الفاخرة، بأكثر من 7% بعد نشر نتائج قوية فاقت توقعات المستثمرين.

دراكس (DRX.UK) - تواجه شركة إنتاج الطاقة المتجددة من الكتلة الحيوية مشكلة قانونية خطيرة. تخضع الشركة حاليًا للتحقيق من قِبل هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA). يتعلق التحقيق بشبهات ضد الشركة لشرائها أخشابًا بالمخالفة للوائح. انخفض سعر سهم الشركة بأكثر من 10%.