DE40: أوروبا تحافظ على نمو حذر

تشهد جلسة تداولات سوق الأسهم الأوروبية اليوم أجواءً إيجابيةً معتدلة، حيث تسجل معظم المؤشرات الرئيسية مكاسب، ويستفيد المستثمرون من تحسن معنويات السوق العالمية. ويتبع مؤشر داكس الألماني هذا الاتجاه، مسجلاً ارتفاعات، ومتماشياً مع الاتجاه العام للبورصات الأوروبية.

المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

ترتفع المؤشرات الألمانية بشكل رئيسي بفضل شركات قطاعات الطب والتعدين والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات. من ناحية أخرى، تمارس البنوك وتجار التجزئة ضغوطًا على أسعار أسهمهم - ولا تزال هذه القطاعات في حالة تراجع بسبب المخاوف بشأن انخفاض الاستهلاك والتحديات التنظيمية المحتملة في القطاع المالي.

بيانات الاقتصاد الكلي:

مبيعات التجزئة الإسبانية:

القيمة الفعلية: 4.5% على أساس سنوي

السابق: 4.7% على أساس سنوي

مؤشر أسعار المستهلك الإسباني:

القيمة الفعلية: -0.4% على أساس شهري

التوقعات: -0.2% على أساس شهري

السابق: 0.0% على أساس شهري

في إسبانيا، جذبت قراءة التضخم اليوم الانتباه، والتي جاءت سلبية وأسوأ من التوقعات، مما أثار المخاوف بشأن حالة الاقتصاد المحلي وخطر تفاقم الانكماش. من ناحية أخرى، برزت بيانات مبيعات التجزئة بشكل إيجابي، مشيرةً إلى تحسن في طلب المستهلكين، مما عوض جزئيًا صورة التضخم المتشائمة. المعنويات الاقتصادية لمنطقة اليورو (سبتمبر):

المعنويات الاقتصادية: 95.5 (المتوقع: 95.2، السابق: 95.2)

معنويات المستهلك: -14.9 (المتوقع: -14.9، السابق: -15.5)

معنويات القطاع الصناعي: -10.3 (المتوقع: -10.9، السابق: -10.3)

معنويات قطاع الخدمات: 3.6 (المتوقع: 3.7، السابق: 3.6)

اتسمت بيانات منطقة اليورو بتفاؤل معتدل. ففي معظم قطاعات الاقتصاد، جاءت النتائج أفضل من المتوقع، مما يدعم صورة الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن اتجاه البيانات لا يزال سلبيًا. وقد أثار القطاع والمستهلكون مخاوف خاصة. وانخفضت المؤشرات عن التوقعات، مما يشير إلى أن الضغوط لإبطاء النشاط الاقتصادي في هذا المجال لا تزال واضحة. قد يتأثر مسار الجلسة أيضًا بتصريحات ممثلي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والبنك المركزي الأوروبي، والتي سيتم تحليلها بعناية للحصول على مؤشرات حول اتجاه السياسة النقدية.

DE40 (D1)

المصدر: xStation5

بعد ارتداده عن مستوى دعم قوي عند مستوى فيبو 38.2، حيث يتواجد المتوسط ​​المتحرك الأساسي 100 أيضًا، يتجه السعر نحو الحد الأعلى للتماسك عند حوالي 24,000 نقطة، حيث يتواجد أيضًا مستوى فيبو 23.6. قد يشير كسر هذا المستوى إلى مزيد من الارتفاعات. مع ذلك، فإن العودة إلى مستويات حول 23,650 وكسر المتوسط ​​المتحرك الأسي 100 قد يُنذر بمحاولة لاختبار الحد الأدنى عند 23,300 نقطة، حيث يتواجد أيضًا مستوى فيبو 50.

أخبار الشركات: