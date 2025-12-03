DE40: أوروبا تحافظ على توحيد ضيق

- يشهد السوق الأوروبي نموًا طفيفًا ضمن نطاق ضيق من الدمج.
- يشهد السوق الأوروبي نموًا طفيفًا ضمن نطاق ضيق من الدمج.
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو يفوق التوقعات.
- انتعاش طفيف للصناعات العسكرية.
- "إعادة ضبط" أسهم هوغو بوس تدفع سعرها إلى مستويات منخفضة جديدة.
واصلت الأسواق الأوروبية تصحيحها الصعودي المعتدل خلال جلسة الأربعاء. تسمح البيانات الاقتصادية الكلية الجيدة نسبيًا للرسوم البيانية بالحفاظ على التقييمات الحالية، في انتظار دفعة نمو أقوى. لا يزال السوق الأوروبي متأثرًا بمفاوضات السلام والمنافسة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ويتصدر العقد الإسباني قائمة العقود الأكثر ارتفاعًا، حيث سيطر على الارتفاعات، محققًا مكاسب تجاوزت 1.6%. كما يُحقق عقدا ITA40 وW20 أداءً جيدًا نسبيًا، بزيادات بلغت حوالي 0.5% و0.2% على التوالي. بينما لا تتجاوز التغيرات في المؤشرات الأخرى 0.1%.
يراقب المستثمرون الأوروبيون مفاوضات السلام المتعلقة بأوكرانيا بمزيج من القلق وعدم التصديق. وقد أثبتت جولة أخرى من المفاوضات عدم جدواها، مما يدعم تقييم شركات الدفاع.
بيانات الاقتصاد الكلي:
نُشرت بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات من منطقة اليورو والمملكة المتحدة، متجاوزةً التوقعات في معظمها.
- إسبانيا: ٥٥.٦ (المتوقع: ٥٦.١)
- إيطاليا: ٥٥ (المتوقع: ٥٤)
- ألمانيا: ٥٣.١ (المتوقع: ٥٢.٧)
- المملكة المتحدة: ٥١.٣ (المتوقع: ٥٠.٥)
لا تزال الاقتصادات الرئيسية في أوروبا تُبدي أداءً جيدًا في قطاعات الخدمات، مع استمرار اتجاه النمو. ومع ذلك، تُثار مخاوف بشأن استدامة هذا الزخم في ظل ارتفاع التكاليف وضعف الأوضاع في قطاعات اقتصادية أخرى.
DE40 (D1)
استعاد السعر على الرسم البياني بعض خسائره من أدنى مستوياته المحلية، محافظًا على استقرار ضيق بين 23900 و23450 خلال الجلسات الأخيرة. أثبتت متوسطات EMA50 وEMA100 وFIBO50 أنها مقاومة قوية للمشترين، بينما عمل مستوى FIBO 78.6 كدعم فعال. إن تسطيح مؤشر MACD ومؤشر القوة النسبية المعتدل وزخم المتوسطات يصب في صالح المشترين بشكل طفيف، مما قد يوفر أساسًا لتجاوز مستوى FIBO50 لاختبار خط الاتجاه الأخير (أحمر).
أخبار الشركة:
- مفاوضات غير مثمرة: إن عدم وجود أي اتفاقيات على الرغم من جولات المفاوضات المتتالية يدعم تقييمات شركات الدفاع الأوروبية. راينميتال (RHM.DE) +1.5%؛ هينسولدت (HEN.DE) +1%؛ ليوناردو (LDO.IT) +1%.
- إيرباص (AIR.DE) - حافظت شركة تصنيع الطائرات على توقعات أدائها على الرغم من المشكلات الفنية الأخيرة في طائراتها. طمأن هذا المستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع سعر السهم بنسبة 3%.
- هوغو بوس (BOSS.DE) - أعلنت شركة الأزياء الألمانية العملاقة عن إعادة هيكلة علامتها التجارية، والتي ستشمل تركيزًا أكبر على المنتجات النسائية. كما حذرت الإدارة من نتائج أسوأ بكثير للعام المقبل، نتيجةً للاستراتيجية الجديدة. انخفض سعر السهم بأكثر من 10%.
- إنفينيون (IFX.DE) - أنهت شركة التكنولوجيا الألمانية نزاعًا قضائيًا بشأن حقوق براءات الاختراع. على الرغم من أن العملية انتهت بالهزيمة، إلا أنه تم القضاء على سلسلة من المخاطر التي كانت تواجه الشركة. ارتفع سعر السهم بأكثر من 2.5%.
- فرابورت (FRA.DE) - تلقت شركة تشغيل المطارات سلسلة من التوصيات الاستثمارية الإيجابية، حيث ارتفع سعر السهم بنسبة 1.5%.
