DE40: أوروبا تحافظ على توحيد ضيق

واصلت الأسواق الأوروبية تصحيحها الصعودي المعتدل خلال جلسة الأربعاء. تسمح البيانات الاقتصادية الكلية الجيدة نسبيًا للرسوم البيانية بالحفاظ على التقييمات الحالية، في انتظار دفعة نمو أقوى. لا يزال السوق الأوروبي متأثرًا بمفاوضات السلام والمنافسة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ويتصدر العقد الإسباني قائمة العقود الأكثر ارتفاعًا، حيث سيطر على الارتفاعات، محققًا مكاسب تجاوزت 1.6%. كما يُحقق عقدا ITA40 وW20 أداءً جيدًا نسبيًا، بزيادات بلغت حوالي 0.5% و0.2% على التوالي. بينما لا تتجاوز التغيرات في المؤشرات الأخرى 0.1%.

يراقب المستثمرون الأوروبيون مفاوضات السلام المتعلقة بأوكرانيا بمزيج من القلق وعدم التصديق. وقد أثبتت جولة أخرى من المفاوضات عدم جدواها، مما يدعم تقييم شركات الدفاع.

بيانات الاقتصاد الكلي:

نُشرت بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات من منطقة اليورو والمملكة المتحدة، متجاوزةً التوقعات في معظمها.

إسبانيا: ٥٥.٦ (المتوقع: ٥٦.١)

إيطاليا: ٥٥ (المتوقع: ٥٤)

ألمانيا: ٥٣.١ (المتوقع: ٥٢.٧)

المملكة المتحدة: ٥١.٣ (المتوقع: ٥٠.٥)

لا تزال الاقتصادات الرئيسية في أوروبا تُبدي أداءً جيدًا في قطاعات الخدمات، مع استمرار اتجاه النمو. ومع ذلك، تُثار مخاوف بشأن استدامة هذا الزخم في ظل ارتفاع التكاليف وضعف الأوضاع في قطاعات اقتصادية أخرى.

DE40 (D1)

المصدر: xStation5

استعاد السعر على الرسم البياني بعض خسائره من أدنى مستوياته المحلية، محافظًا على استقرار ضيق بين 23900 و23450 خلال الجلسات الأخيرة. أثبتت متوسطات EMA50 وEMA100 وFIBO50 أنها مقاومة قوية للمشترين، بينما عمل مستوى FIBO 78.6 كدعم فعال. إن تسطيح مؤشر MACD ومؤشر القوة النسبية المعتدل وزخم المتوسطات يصب في صالح المشترين بشكل طفيف، مما قد يوفر أساسًا لتجاوز مستوى FIBO50 لاختبار خط الاتجاه الأخير (أحمر).

أخبار الشركة: