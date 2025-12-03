مخطط اليوم: AUDUSD (03.12.2025)

يواصل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ارتفاعه، مرتفعًا بنسبة 0.3% أخرى وسط ضعف واسع النطاق للدولار وأحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا. جاءت البيانات أقل من المتوقع، لكنها أكدت استمرار تزايد الضغوط التضخمية، مما عزز توقعات السوق بتشدد بنك الاحتياطي الأسترالي.

دافع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اليوم عن مستوى فيبوناتشي 50.0 (حوالي 0.656)، ويقترب حاليًا من اختبار مستوى المقاومة التالي عند 0.658-0.659، والذي يتزامن مع مستوى فيبوناتشي 61.8. إذا لم تتغلب المخاوف بشأن المزيد من التباطؤ الاقتصادي في الصين على فروق أسعار الفائدة، فمن المتوقع أن يظل الزوج فوق المتوسط ​​المتحرك الأساسي 100 (اللون الأرجواني الداكن) بثقة. المصدر: xStation5

ما الذي يُشكل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اليوم؟

نما الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي بنسبة 0.4% ربع سنويًا (2.1% على أساس سنوي)، مدعومًا بقوة الاستثمار الخاص واستهلاك الأسر. كما دعم الاستثمار العام والإنفاق الحكومي النمو. وشملت العوامل الموازنية انخفاض المخزونات وصافي التجارة، حيث ارتفعت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات. وزادت ضغوط الأسعار، مدفوعةً بتكاليف الطاقة والإيجارات والغذاء والعمالة. جاءت القراءة أقل من المتوقع (توقعات بلومبرج: 0.7% على أساس ربع سنوي)، إلا أن التطور التضخمي الواضح يؤكد توقعات السوق المتشددة لبنك الاحتياطي الأسترالي، مع ضعف الدولار بشكل عام، مما ساهم في ارتفاع قيمة الزوج.

وصل الفارق بين سندات الحكومة الأسترالية والأمريكية لأجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2017. تعكس السياسة النقدية الأمريكية تراجع التوقعات قصيرة الأجل وتوقعات أكثر تشاؤمًا على المدى الطويل، مدفوعةً بتوقعات خلافة جيروم باول من قِبل مرشح ترامب، المقرر الإعلان عنه في أوائل عام 2026. وخلال الليل، وصف الرئيس ترامب كبير مستشاريه الاقتصاديين، كيفن هاسيت، بأنه "رئيس محتمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي". وتنظر الأسواق إلى هاسيت كأحد أكثر المرشحين تأييدًا لأسعار الفائدة المنخفضة في القائمة المختصرة غير الرسمية، والتي يهيمن عليها مسؤولون حاليون أو سابقون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كما تلقى الدولار الأسترالي دعمًا إضافيًا من ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للخدمات في الصين عن المتوقع (52.1 مقابل 52 المتوقعة). توسّع قطاع الخدمات في البلاد في نوفمبر، لكن النمو تباطأ قليلاً (سابقاً: 52.6). وتحسنت الطلبات الجديدة والطلب على الصادرات، مدعومةً بانحسار حالة عدم اليقين بشأن التجارة الصينية الأمريكية، إلا أن التوظيف استمر في الانكماش، وظلت هوامش الربح تحت الضغط. وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج للشهر التاسع على التوالي، في حين تراجعت توقعات الشركات للنشاط المستقبلي، مما يُبرز التحديات المستمرة.

ارتفع الفارق بين السندات الأسترالية والأمريكية لأجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ أواخر عام ٢٠١٧ خلال الشهر الماضي. المصدر: أبحاث XTB، بلومبرج فاينانس إل بي