مارفيل تراهن على الذكاء الاصطناعي

فاجأت مارفيل تكنولوجي السوق بخطوة استراتيجية باستحواذها على شركة سيليستيال للذكاء الاصطناعي الناشئة مقابل 3.25 مليار دولار. عقب هذا الإعلان، ارتفعت أسهم الشركة بنحو 9% في تداولات ما قبل السوق. يُعزز هذا الاستحواذ مكانة مارفيل في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات من خلال طرح تقنية فوتونيكس فابريك، التي تسمح بنقل البيانات باستخدام الضوء بين الرقائق والذاكرة، مما يزيد من عرض النطاق الترددي، ويُقلل من استهلاك الطاقة، ويُقلل من زمن الوصول. هذا يضع مارفيل في موقع منافس مباشر لشركات مثل إنفيديا وبرودكوم.

تشير التوقعات المالية إلى أن تقنيات سيليستيال قد تُحقق إيرادات سنوية بقيمة 500 مليون دولار بحلول نهاية عام 2028، لتصل إلى مليار دولار في العام التالي. مع النشر الكامل للمنتجات الجديدة، تتوقع مارفيل تحقيق إيرادات بقيمة 10 مليارات دولار في السنة المالية المقبلة، مع توقعات بنمو مبيعات مراكز البيانات بنسبة 20-25%، وإيرادات الرقائق بنحو 20%.

تُحدث تقنية فوتونيكس فابريك ثورةً في مراكز البيانات من الجيل التالي، من خلال تمكين اللاعبين الرئيسيين، مثل شركات التوسيع الفائق، من توسيع أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى سعات هائلة دون استهلاك مفرط للطاقة. فهي تسمح بتدفق البيانات بسرعات تتجاوز 100 تيرابايت في الثانية داخل وحدة CPO واحدة، مما يُزيل الاختناقات أثناء تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي. هذا يجعل مارفيل لاعبًا رئيسيًا في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وقادرة على منافسة أكبر الشركات في السوق.

يمكن تحديد سيناريوهين محتملين في السوق. في السيناريو المتفائل، قد يؤدي النشر السريع للتكنولوجيا والطلب القوي من شركات التوسيع الفائق إلى دفع سهم MRVL إلى ما يزيد عن 100 دولار، خاصةً مع توقعات مبيعات الربع الرابع البالغة 2.2 مليار دولار. في السيناريو المتشائم، قد تؤدي التأخيرات التنظيمية أو المنافسة الشديدة من Nvidia وBroadcom إلى إبطاء النمو. ومع ذلك، يتماشى الاستحواذ على Celestial AI مع اتجاه الاندماج في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، ويمنح مارفيل فرصة لاستعادة زخمها بعد فترة صعبة.

