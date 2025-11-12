DE40: DAX يكسب ما يقرب من 1٪ 📈ارتفاع أسهم بايرن بعد تقرير الأرباح

يتصدر المشترون جلسة التداول الأوروبية اليوم، حيث ارتفع مؤشر داكس النقدي الألماني بنسبة تقارب 1%. وارتفعت العقود الآجلة بأكثر من 0.6% متجاوزةً مستوى 24,400 نقطة، وتجاوزت المتوسط ​​المتحرك الأسّي لخمسين جلسة (EMA50). وجاءت بيانات التضخم الألمانية متوافقة مع التوقعات.

بيانات التضخم في ألمانيا لشهر أكتوبر

مؤشر أسعار المستهلك (على أساس سنوي): 2.3% (المتوقع: 2.3%؛ السابق: 2.4%)

مؤشر أسعار المستهلك (على أساس شهري): 0.3% (المتوقع: 0.3%؛ السابق: 0.2%)

توافق معدل التضخم الألماني مع توقعات السوق على المستويين السنوي والشهري. وبينما انخفض المعدل السنوي قليلاً، ارتفع المعدل الشهري. وتراوح معدل التضخم السنوي حول 2.3% منذ أغسطس، بعد أن ارتفع من حوالي 2%. وسيحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى مراقبة معدل التضخم الشهري عن كثب، والذي ارتفع إلى 0.3% ويتجه نحو الارتفاع منذ أغسطس، وهي ديناميكية غير مواتية من منظور السياسة النقدية.

نتائج باير الربع الثالث 2025:

الإيرادات: 9.66 مليار يورو (9.79 مليار يورو تقريبًا)

الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 1.51 مليار يورو (1.29 مليار يورو تقريبًا)

هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ( EBITDA ) المعدل: 15.6% (تقدّريًا 13.2%)

ربحية السهم الأساسية: 0.57 يورو (0.33 يورو تقريبًا)

إرشادات مبيعات صحة المستهلك للسنة المالية: -1% إلى +1%

أعلنت شركة باير إيه جي عن نتائج الربع الثالث من عام 2025، والتي أظهرت تحسنًا في الربحية على الرغم من التحديات التي يشهدها السوق واستمرار القضايا القانونية الأمريكية. ويعزى هذا التفوق على توقعات المحللين بشكل رئيسي إلى أداء شركة علوم المحاصيل وارتفاع الطلب على الأدوية الجديدة. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة إلى 1.51 مليار يورو، مقابل توقعات بلغت 1.29 مليار يورو (بزيادة تزيد عن 17%). وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إلى 15.6% (مقابل توقعات بلغت 13.2%). وبلغ إجمالي الإيرادات 9.66 مليار يورو، وهو أقل بقليل من متوسط ​​التوقعات البالغ 9.79 مليار يورو.

تفاصيل القطاع:

الأدوية: الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة 1.05 مليار يورو (تقديرات 1.04 مليار يورو).

علوم المحاصيل: الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة 172 مليون يورو، وهو أعلى بكثير من التوقعات (24.4 مليون يورو).

صحة المستهلك: الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 363 مليون يورو (تقديرية 347.7 مليون يورو)

شهد قطاع علوم المحاصيل ارتفاعًا مفاجئًا، حيث تحسنت ربحيته بفضل كفاءة التكلفة والطلب القوي على بذور الذرة، على الرغم من أن انخفاض أسعار الجليفوسات لا يزال يحد من إمكانات الأرباح. ولا تزال صناعة الأدوية ركيزة أساسية للربح: فقد ساعد الطلب القوي على كيرينديا (لأمراض الكلى) ونوبيكا (لأمراض الأورام) في تعويض الانخفاض في المنتجات القديمة.

أبرز المبيعات:

نوبيكا: 622 مليون يورو (تقديرية 576 مليون يورو)

كيرينديا: 221 مليون يورو (تقديرية 193 مليون يورو)

سجلت العلاجات القديمة - زاريلتو (540 مليون يورو، بقيمة تقديرية 610 ملايين يورو) وإيليا (731 مليون يورو، بقيمة تقديرية 848 مليون يورو) - انخفاضاتٍ مزدوجة الرقم وسط منافسةٍ في سوق الأدوية الجنيسة وضغوطٍ على الأسعار. وتتطلع باير إلى دواء لينكويت (Lynkuet) المُعتمد حديثًا من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لدعم الأرباع القادمة.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لشركة علوم المحاصيل إلى 172 مليون يورو مقابل 24 مليون يورو في العام السابق، مدعومةً بمبيعات بذور الذرة وبرامج خفض التكاليف. كما أشارت باير إلى أن انخفاض أسعار الجليفوسات (المكون النشط في راوند أب) لا يزال يُؤثر سلبًا على إمكانات الإيرادات، وقالت إنها قد تُوقف الإنتاج في بعض المواقع، بما في ذلك لويزيانا.

يواصل الرئيس التنفيذي بيل أندرسون استعادة ثقة المستثمرين بعد استحواذ مونسانتو عام 2018. وتواجه الشركة دعاوى قضائيةً أمريكيةً واسعة النطاق تتعلق بمنتج راوند أب. حتى نهاية سبتمبر، قُدِّمت 197,000 مطالبة (بزيادة قدرها 5,000 مطالبة منذ منتصف يوليو)، ولا يزال هناك حوالي 65,000 مطالبة عالقة؛ وتُصرّ باير على سلامة استخدام الجليفوسات. وصرح أندرسون بأن برنامج الكفاءة، بما في ذلك تخفيض عدد الموظفين، يُحسّن أداء كلٍّ من الإيرادات والأرباح الصافية، ويهدف إلى تقليل المخاطر القانونية بشكل كبير بحلول نهاية عام 2026.

التوقعات والتوجيهات

حافظت باير على توقعاتها للمجموعة لعام 2025، لكنها خفضت توقعاتها المتعلقة بصحة المستهلك من -1% إلى +1% (من نموٍّ في الحد الأدنى يتراوح بين 2% و5%)، مُشيرةً إلى صعوبة الظروف في أمريكا الشمالية وآسيا. على مستوى المجموعة، تتوقع باير الآن أن تتراوح أرباح السنة المالية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الخاصة بين -4.0 مليار يورو و-3.5 مليار يورو، وأرباح السنة المالية قبل الفوائد والضرائب بين -3.0 مليار يورو و-2.5 مليار يورو، وكلاهما أسوأ من التقديرات السابقة. تتوقع الشركة أيضًا تقلبات كبيرة في سوق الصرف الأجنبي في عام 2026، مع تأكيدها على أن استراتيجيتها متعددة الجوانب في قطاعات الأدوية والزراعة وصحة المستهلك لا تزال هي المسار الصحيح.

حتى تاريخه، ارتفع سعر السهم بأكثر من 40%، على الرغم من أنه لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل مونسانتو. ويتفق المحللون إلى حد كبير على أن علوم المحاصيل هي التي قادت نمو الربحية:

جي بي مورغان: "قوة علوم المحاصيل وانخفاض تكاليف التسوية عوضا ضعف قطاع الأدوية".

مورغان باركليز: "كان الأداء الزراعي القوي هو المحرك الرئيسي لنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك".

ستانلي: "ساهمت الكفاءة وتوفير التكاليف، على الرغم من أن توجيهات المجموعة لا تزال دون تغيير".

بشكل عام، تشير نتائج باير للربع الثالث من عام 2025 إلى أن الشركة تستعيد تدريجيًا مكانتها المالية وسمعتها. تدعم النتائج الزراعية القوية، والأدوية الجديدة، وإعادة الهيكلة هذا الانتعاش، بينما تظل الدعاوى القضائية الأمريكية وضغوط أسعار الأدوية من المخاطر الرئيسية. ويبدو أن المستثمرين يدركون أن تركيز الرئيس التنفيذي بيل أندرسون على الكفاءة وضبط التكاليف والعلاجات المبتكرة بدأ يؤتي ثماره.

E.ON 9M 2025 Results:

Adj. EBIT: €4.75B ( +8.7% YoY )

Revenue: €57.51B ( +2.2% YoY )

FY adj. net income guidance: €2.85B–€3.05B (est €3.0B )

FY adj. EBITDA guidance: €9.6B–€9.8B (est €9.77B)

نتائج إنفينيون للربع الرابع من عام ٢٠٢٥:

الإيرادات: ٣.٩٤ مليار يورو (تقديرية ٣.٩ مليار يورو)

إجمالي أرباح القطاع: ٧١٧ مليون يورو (تقديرية ٧٢٥.٣ مليون يورو)

هامش نتائج القطاع: ١٨.٢٪ (تقديرية ١٨.٥٪)

هامش الأرباح الرأسمالية: ١٤.٩٪ (تقديرية ١٦.٨٪)

توزيعات الأرباح/السهم: ٠.٣٥ يورو (تقديرية ٠.٣٦ يورو)

توقعات إيرادات الربع الأول من عام ٢٠٢٦: حوالي ٣.٦ مليار يورو (تقديرية ٣.٧٥ مليار يورو)

من المتوقع أن يتراوح هامش ربح القطاع في الربع الأول بين منتصف وأعلى ١٠٪.

إيرادات عام ٢٠٢٦: أعلى بشكل طفيف مقارنة بعام ٢٠٢٥.

هامش ربح القطاع لعام ٢٠٢٦: بين أعلى ١٠٪

نتائج بنك ABN AMRO للربع الثالث من عام 2025:

صافي الربح: 617 مليون يورو (تقديرات 591.2 مليون يورو)

صافي دخل الفوائد: 1.58 مليار يورو (تقديرات 1.59 مليار يورو)

نسبة رأس المال الأساسي (CET1): 14.8%

تخطط الشركة للاستحواذ على بنك NIBC من شركة بلاكستون مقابل حوالي 960 مليون يورو.

برينتاج - توقعات عام ٢٠٢٥ ونتائج الربع الثالث من عام ٢٠٢٥

التوقعات: تتوقع الشركة أن تتراوح أرباح التشغيل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة المالية بين ٩٥٠ مليون يورو و١٫٠٥ مليار يورو (توقعات بلومبرج: ٩٦٩٫٧ مليون يورو).

الربع الثالث من عام ٢٠٢٥:

إجمالي الربح التشغيلي: ٩٤٧.٢ مليون يورو (انخفاض بنسبة ٧.١٪ على أساس سنوي، تقديري ٩٤٩.١ مليون يورو)

الأساسيات: ٦٧٧.٥ مليون يورو (تقديرية ٦٧٣ مليون يورو)

التخصصات: ٢٦٩.٧ مليون يورو (تقديرية ٢٧٦ مليون يورو)

الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: ٢٤٣.٠ مليون يورو (انخفاض بنسبة ١٤٪ على أساس سنوي، تقديري ٢٣٦ مليون يورو)

الأساسيات: ١٧٠.١ مليون يورو (تقديرية ١٦٠.٦ مليون يورو)

التخصصات: ٩٢.٥ مليون يورو (تقديرية ١٠٠.٧ مليون يورو)

الربح بعد الضريبة: ١١٤.٣ مليون يورو (انخفاض بنسبة ٤.٨٪ على أساس سنوي، تقديري ١٠٤.٤ مليون يورو)

ربح السهم: ٠.٧٨ يورو مقابل ٠.٨٢ يورو على أساس سنوي (تقديرية ٠.٧١ يورو)

المبيعات: ٣.٧٢ مليار يورو (انخفاض بنسبة 8.6% على أساس سنوي، بقيمة تقديرية 3.75 مليار يورو)

ستواصل برينتاج تشغيل قسميها (الأساسيات والمتخصصات) ضمن مجموعة واحدة؛ ولا يُستبعد الفصل الكامل بينهما. وقد أطلقت الشركة مراجعة استراتيجية على مستوى المجموعة لمواءمة أعمالها ونموذجها التشغيلي مع احتياجات العملاء المتطورة وديناميكيات السوق. ومن المقرر إطلاق استراتيجية جديدة في النصف الثاني من عام 2026. والعمل جارٍ على المراجعة، ومن المتوقع أن تكون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة المالية 2025 في أدنى مستوياتها.

المصدر: xStation5