DE40: فرنسا تسحب السوق إلى الأسفل 📉

استقالة وزير فرنسي مجددًا، والسوق الفرنسية في حالة من الفوضى.

افتتحت السوق الأوروبية جلسة التداول بنبرة متوترة، متأثرةً بخبر استقالة رئيس الوزراء الفرنسي. ويتفاقم عدم الاستقرار السياسي في باريس، مما أدى إلى تصحيحات فورية في الأسعار، وتدهور في المعنويات، وزيادة في عزوف المستثمرين عن المخاطرة في العديد من القطاعات الأوروبية. وتشهد عقود مؤشر FRA40 اليوم خسائر بأكثر من 1.4%. ويشهد مؤشرا SPA35 وNED25 أداءً أفضل، حيث ارتفعا بأكثر من 0.2% على الرغم من حالة عدم الاستقرار. ولا تزال المؤشرات الأوروبية الأخرى قريبة من مستويات الافتتاح.

يشهد مؤشر CAC40 خسائر في السوق ككل، حيث تتعرض المؤسسات المالية الفرنسية لأكبر قدر من الضغط.

بيانات الاقتصاد الكلي:

توافقت بيانات مبيعات التجزئة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي مع توقعات الاقتصاديين، لكنها لا تزال تشير إلى ضعف الاستهلاك مقارنةً بالعام الماضي. وفي أغسطس، ارتفعت المبيعات بشكل رمزي على أساس شهري، مؤكدةً استقرارها بعد الانخفاضات السابقة، لكنها لا تزال أقل على أساس سنوي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

مبيعات التجزئة لشهر أغسطس (شهريًا): 0.1% (توقعات 0.1%؛ سابقًا -0.4%)

مبيعات التجزئة لشهر أغسطس (سنويًا): 1% (سابقًا 2.1%)

DE40 (D1)

المصدر: Xstation5

ظل السعر على الرسم البياني دون مستوى المقاومة بين 24600 و24500، مما يدل على ضعف أداء المشترين. وبالنظر إلى ارتفاع مؤشر القوة النسبية، قد يكون السيناريو الأساسي هو تصحيح هبوطي نحو مستوى الدعم عند مستوى فيبو 23. ومع ذلك، إذا تمكن المشترون من تجاوز أقرب مستوى مقاومة والحفاظ على زخم النمو، فسيكون الهدف التالي هو مستوى قياسي مرتفع آخر.

أخبار الشركة:

هينسولدت (HAG.DE) - تشهد شركات الدفاع جلسة صعودية أخرى. حيث ارتفعت أسهم شركة تصنيع البصريات والإلكترونيات العسكرية بأكثر من 1%. ويعود ذلك ليس فقط إلى تزايد التوترات الجيوسياسية، ولكن أيضًا إلى تصريحات الحكومة الألمانية بشأن عمليات شراء محتملة لأسهم في شركات الدفاع.

أستون مارتن (AML.UK) - أعلنت شركة تصنيع السيارات الفاخرة عن خسارة أكبر بسبب الضغوط على الأسواق في أمريكا وآسيا. حيث انخفضت أسهم الشركة بنسبة 7%.

SEB (SK.FR) - نشرت شركة تصنيع معدات المطبخ الفرنسية نتائج مبيعات ربع سنوية أقل من التوقعات. وتخسر ​​الشركة 20%. صيدلية ريدكير (RDC.DE) - حققت سلسلة الصيدليات الألمانية نتائج مبيعات ممتازة وضمنت نموًا أكبر. وارتفع سهم الشركة بأكثر من 9%.