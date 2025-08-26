DE40: الاضطرابات السياسية في فرنسا تُلقي بثقلها على المؤشرات الأوروبية

يسود شعورٌ واضحٌ بالتشاؤم الأسواق المالية الأوروبية يوم الثلاثاء، حيث يراقب المستثمرون عن كثب الأسهم الفرنسية، التي قد تواجه جلسةً أخرى من التقلبات الشديدة. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 1.9%، مما يجعله المؤشر الرئيسي الأسوأ أداءً في أوروبا. وسجّلت أسهم الشركات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الفرنسي، مثل شركات التجزئة، أكبر الانخفاضات. ولا تزال الأسهم الفرنسية تحت ضغطٍ بسبب حالة عدم اليقين السياسي. وقد أعلن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو عن تصويتٍ مفاجئٍ على الثقة سيُعقد الشهر المقبل، مما زاد من حدة عمليات البيع في السوق. وتُثير التوترات السياسية والمخاوف بشأن استقرار الميزانية الوطنية مخاوف المستثمرين، لا سيما مع تزايد الضغوط على أسهم الشركات القيادية في مؤشر كاك 40، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثيرٌ أكبر على المؤشر. يُعاني مؤشر كاك 40 من ضعف أداء مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، وارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 3.51%، مما زاد من تدهور معنويات سوق الدين وفاقم حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.

كما يتجلى عدم يقين مماثل في مؤشرات أوروبية رئيسية أخرى. يشهد مؤشر داكس الألماني انخفاضات معتدلة بنحو 0.5%، على الرغم من أنه أقل تأثرًا من مؤشر كاك 40 الفرنسي. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بأكثر من 0.8% اليوم، مما يعكس تدهور المعنويات في الأسواق الأوسع، بالإضافة إلى المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي وعدم الاستقرار السياسي.

انخفض مؤشر DE40 الألماني بنحو 0.4% خلال جلسة اليوم، ويحوم بالقرب من مستويات الدعم الفني الرئيسية، المحددة بالمتوسطين المتحركين الأساسيين لـ 25 و50 يومًا (كما هو موضح بالخطين الأصفر والأزرق على الرسم البياني). في الوقت الحالي، يُمثل كلا المتوسطين المتحركين نقاط دعم محلية للسوق، وقد يشير الحفاظ عليهما إلى استمرار الاتجاه الصعودي متوسط ​​المدى. ومع ذلك، فإن الضغط الهبوطي الواضح في الشموع اليابانية الأخيرة، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق الأوروبية، يشير إلى أن الجلسات القادمة قد تكون حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للمؤشر. قد يؤدي اختراق هذه المستويات إلى فتح الطريق لاختبار المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 يوم (الخط الأخضر)، الواقع بالقرب من منطقة 23,600 نقطة.

