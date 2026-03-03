انخفاض DE40 بنسبة 3%🚨📉

يشهد مؤشر DE40 حاليًا انخفاضًا بنحو 3%، ما يختبر مستوى الدعم الرئيسي للاتجاه الصعودي الذي يمثله المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم، والذي أوقف الانخفاضات في نوفمبر 2025. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار الغاز في أوروبا، والتي تجاوزت 50 يورو لكل ميغاواط/ساعة بزيادة تتجاوز 60% منذ بداية الأسبوع، نتيجةً لتوقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر عقب حوادث في مضيق هرمز. ويُفاقم انخفاض مخزونات الغاز في أوروبا إلى حوالي 30% وتوقف ناقلات الغاز الطبيعي المسال المخاوف بشأن تكاليف الطاقة، ما يؤثر سلبًا على الاقتصادات التي تعتمد على الاستيراد. ويخشى السوق من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا إلى ارتفاع حاد في أسعار المستهلكين، ما سيرفع معدل التضخم العام، ويُجبر البنك المركزي الأوروبي في نهاية المطاف على استئناف دورة رفع أسعار الفائدة في أوروبا. شهدت شركات المراهنات مثل بولي ماركت زيادة في الاهتمام بالعقود التي تراهن على رفع أسعار الفائدة اليوم، لكن الأدوات القائمة على المقايضات وعوائد السندات الأوروبية لا تزال تُظهر أنه من غير المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

المصدر: بلومبيرغ فاينانشال إل بي

ومن المثير للاهتمام أن وضعاً مماثلاً يسود في اليابان وكوريا، حيث انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط (JP225) بأكثر من 4%، وارتفعت أسعار الغاز المحلية إلى مستويات أعلى من نظيرتها في أوروبا، إذ وصل سعر غاز JKM الطبيعي المسال إلى أكثر من 13 دولارًا أمريكيًا لكل مليون طن، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2025. إذا لم يستقر الوضع خلال الأسبوعين المقبلين، فقد يشهد اليورو ومؤشر DE40 تصحيحات أكبر، وقد يعود البنك المركزي الأوروبي نظريًا إلى النظر في رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يكون كارثيًا على الانتعاش الاقتصادي ويزيد من ضعف الأسواق المحلية. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن استئناف حركة الملاحة الكاملة في مضيق هرمز قد يعكس التحركات الحالية بسرعة.

يختبر مؤشر DE40 الألماني حاليًا مستوى دعم رئيسيًا يُمثله المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (المنحنى الذهبي على الرسم البياني). تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة كانت في الماضي نقطة انعكاس للطلب، والذي انتعش بعد عمليات بيع مكثفة. سيعتمد مسار مؤشر DE40 بشكل كبير على الوضع الجيوسياسي المتقلب، وعلى وجه الخصوص، على حركة النقل عبر مضيق تايوان، الذي يشهد حاليًا حركة مرور شبه معدومة. المصدر: xStation

حركة النقل في مضيق هرمز محدودة للغاية. فباستثناء عدد قليل من السفن التي ترفع العلم الإيراني، تتوقف معظم ناقلات النفط التابعة للدول المنتجة للنفط في مناطق أو موانئ تقع قبل المضيق مباشرة. المصدر: marinetraffic