مخطط اليوم 🚨 ارتفاع أسعار النفط بنسبة 5% يضغط على وول ستريت

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنحو 5% اليوم لتتجاوز 81 دولارًا للبرميل، مقتربةً من أعلى مستوى لها منذ يناير 2025.

صرح دونالد ترامب بأن أكبر الهجمات على إيران لم تحدث بعد، بينما أكدت قوات الحرس الثوري الإيراني أمس أن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا وأنها لن تسمح بعبور النفط من المنطقة، لا عبر المضيق ولا عبر خطوط الأنابيب.

رغم نفي الولايات المتحدة قدرة إيران على إغلاق هذا الممر المائي الحيوي، إلا أن السفن تُبدي ترددًا واضحًا في دخول هرمز. ووفقًا لبيانات شبكة أوشن نتورك إكسبريس، ترسو حاليًا أكثر من 100 ناقلة نفط بالقرب من مدخل المضيق، وقد يرتفع هذا العدد.

في أعقاب التصعيد العسكري في المنطقة، يتوقع السوق خطر نشوب صراع طويل الأمد. وقد أعرب دونالد ترامب صباح اليوم عن استعداده لمثل هذا السيناريو، ولم يستبعد أمس شن عملية برية في إيران. بالنسبة لسوق النفط، يعني هذا أن خطر ارتفاع الأسعار نحو مستوى 100 دولار للبرميل، وهو مستوى رمزي، أصبح واقعًا ملموسًا. ويحتاج خام برنت إلى الارتفاع بنحو 25% أخرى للوصول إلى هذا المستوى.

يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى زيادة مخاطر التضخم، ويزيد الضغط على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك الأسهم الأمريكية، حيث كانت التوقعات تشير مؤخرًا إلى خفض كبير في أسعار الفائدة هذا العام. ويشير ارتفاع أسعار النفط إلى استمرار الضغط التضخمي على المدى القصير، بالإضافة إلى خطر تباطؤ النشاط الاقتصادي.