DE40: المؤشرات الأوروبية في ظل معنويات العزوف عن المخاطرة

- انخفاض واسع في السوق وسط تغيّر في المعنويات
- شركة إنفيديا ودويتشه تيليكوم تبنيان مركز بيانات معًا
- أرباح فيراري أفضل من المتوقع
- أرباح فيليبس بعد عرض الطلبات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
افتتحت المؤشرات الأوروبية على انخفاضات ملحوظة ومعنويات سلبية، في ظل اتجاه نزولي نحو الأصول الخطرة. ربما كان السبب المحتمل لجني الأرباح والتصحيح المؤقت هو النتائج السلبية لشركة بالانتير. في أوروبا، لا توجد اليوم أي تقارير أرباح أو بيانات اقتصادية كلية تبرر هذا التصحيح العميق والواسع. يتصدر مؤشر داكس قائمة الانخفاضات في أوروبا عند منتصف النهار، حيث انخفضت عقوده الآجلة بنسبة تصل إلى 1.3%. كما يُعاني مؤشر كاك40 من ضعف الأداء. وسجلت المؤشرات الإسبانية والإيطالية انخفاضات مماثلة. وخسرت عقود SPA35 وITA40 ما يقرب من 1%. أما مؤشرا FTSE 1000 وWIG20، فقد كان أداؤهما أفضل، حيث اقتصرت الانخفاضات على حوالي 0.8%.
المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي
شهدت السوق الأوروبية موجة بيع مفاجئة وعميقة نسبيًا، شملت المؤشر بأكمله، ولكن حجم التداول كان أقل بقليل من المتوسط. وشهد قطاع الاتصالات وتجارة التجزئة وقطاع المواد والتعدين أكبر انخفاضات.
بيانات الاقتصاد الكلي:
في أوروبا، لا توجد بيانات اقتصادية كلية مهمة اليوم، ولكن جميع الأسواق تنتظر قراءات مؤشر JOLTS الصادرة اليوم من الولايات المتحدة، والتي ستوفر معلومات قيّمة حول حالة سوق العمل الأمريكي.
DE40 (D1)
المصدر: xStation5
انخفض سعر المؤشر دون مستوى فيبو 50 ومتوسط EMA25، مما يضعه في النصف السفلي من فترة التوحيد التي استمرت ستة أشهر. توقفت الانخفاضات عند مستوى فيبو 61.8، حيث يدعم المتوسط المتحرك الأساسي 100 منطقة المقاومة. بالنسبة للمشترين، من الضروري الحفاظ على مستوى 23800 ثم التوجه نحو 24100. إذا لم يتمكن السهم من اختراق مستوى فيبو 61.8، فإن مستوى المقاومة التالي يقع عند 23600 ومستوى فيبو 78.6.
أخبار الشركات:
- فيليبس (PHIA.NL) - أعلنت الشركة الهولندية المتخصصة في المعدات الطبية عن نتائج إيجابية. وتجاوزت مؤشرات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك توقعات السوق بشكل واضح. كما تجدر الإشارة إلى الطلبات الكبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. ويشهد سعر السهم ارتفاعًا بنسبة 2.5%. ريو تينتو (RIO.UK) - انخفضت أسهم شركة التعدين بنسبة تقارب 3% بعد تقديمها عرض شراء لشركة تيك ريسورسز الكندية.
- SAF-Holland (SFQ.DE) - خسرت شركة تصنيع الهياكل أكثر من 3% من قيمتها السوقية بعد نشر توقعات مبيعات ضعيفة.
- فيراري (RACE.IT) - نشرت شركة تصنيع السيارات الخارقة الإيطالية نتائج أعمالها، محققةً، من بين أمور أخرى، زيادة بنسبة 5% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي فاقت توقعات السوق. كما ارتفعت الإيرادات الصافية إلى 382 مليون يورو، وبلغت الأرباح المخففة للسهم الواحد 2.14 يورو. وارتفع سعر السهم بنسبة 2.5%.
- تليفونيكا (TEF1.ES) - خسرت شركة الاتصالات الإيطالية ما يصل إلى 11% بعد نشر توقعات تشير إلى انخفاض حاد في التدفقات النقدية الحرة. ويشير محللو مورغان ستانلي أيضًا إلى ديون كبيرة للشركة وضعف الإيرادات من ألمانيا.
- دويتشه تيليكوم (DTE.DE) - أعلنت شركة الاتصالات الألمانية عن تعاونها مع إنفيديا. ستبني الشركتان مركز بيانات في ألمانيا بقيمة تزيد عن مليار يورو. وقد انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 1%.
