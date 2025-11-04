DE40: المؤشرات الأوروبية في ظل معنويات العزوف عن المخاطرة

افتتحت المؤشرات الأوروبية على انخفاضات ملحوظة ومعنويات سلبية، في ظل اتجاه نزولي نحو الأصول الخطرة. ربما كان السبب المحتمل لجني الأرباح والتصحيح المؤقت هو النتائج السلبية لشركة بالانتير. في أوروبا، لا توجد اليوم أي تقارير أرباح أو بيانات اقتصادية كلية تبرر هذا التصحيح العميق والواسع. يتصدر مؤشر داكس قائمة الانخفاضات في أوروبا عند منتصف النهار، حيث انخفضت عقوده الآجلة بنسبة تصل إلى 1.3%. كما يُعاني مؤشر كاك40 من ضعف الأداء. وسجلت المؤشرات الإسبانية والإيطالية انخفاضات مماثلة. وخسرت عقود SPA35 وITA40 ما يقرب من 1%. أما مؤشرا FTSE 1000 وWIG20، فقد كان أداؤهما أفضل، حيث اقتصرت الانخفاضات على حوالي 0.8%.

المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

شهدت السوق الأوروبية موجة بيع مفاجئة وعميقة نسبيًا، شملت المؤشر بأكمله، ولكن حجم التداول كان أقل بقليل من المتوسط. وشهد قطاع الاتصالات وتجارة التجزئة وقطاع المواد والتعدين أكبر انخفاضات.

بيانات الاقتصاد الكلي:

في أوروبا، لا توجد بيانات اقتصادية كلية مهمة اليوم، ولكن جميع الأسواق تنتظر قراءات مؤشر JOLTS الصادرة اليوم من الولايات المتحدة، والتي ستوفر معلومات قيّمة حول حالة سوق العمل الأمريكي.

DE40 (D1)

المصدر: xStation5

انخفض سعر المؤشر دون مستوى فيبو 50 ومتوسط ​​EMA25، مما يضعه في النصف السفلي من فترة التوحيد التي استمرت ستة أشهر. توقفت الانخفاضات عند مستوى فيبو 61.8، حيث يدعم المتوسط ​​المتحرك الأساسي 100 منطقة المقاومة. بالنسبة للمشترين، من الضروري الحفاظ على مستوى 23800 ثم التوجه نحو 24100. إذا لم يتمكن السهم من اختراق مستوى فيبو 61.8، فإن مستوى المقاومة التالي يقع عند 23600 ومستوى فيبو 78.6.

أخبار الشركات: