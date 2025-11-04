معاينة AMD للربع الثالث - ماذا يمكننا أن نتوقع؟

تنشر شركة Advanced Micro Devices، المعروفة باسم AMD، اليوم تقريرها الفصلي للربع الثالث من عام 2025، والذي سيصدر بعد إغلاق السوق. سيُقدم التقرير للمستثمرين رؤىً رئيسية حول تطور الشركة، مع التركيز بشكل خاص على قطاع مُسرّعات الذكاء الاصطناعي سريع النمو. على مدار الشهرين الماضيين، وقّعت AMD اتفاقياتٍ هامة مع OpenAI وOracle لتوريد كمياتٍ كبيرة من أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي، مما يُبرز الأهمية المتزايدة لهذا المجال في استراتيجية الشركة، ويؤكد قدرتها على المنافسة بفعالية مع شركة Nvidia، الشركة الرائدة في السوق. يُرسي هذا الأساس لدورة استثمارية طويلة الأجل في صناعة أشباه الموصلات، مُتوقعة حتى عام 2030.

في الربع الثالث، من المتوقع أن يُحقق قطاع مراكز البيانات إيرادات تُقدر بحوالي 4.14 مليار دولار أمريكي، بينما يُتوقع أن يبلغ إجمالي إيرادات الشركة حوالي 8.74 مليار دولار أمريكي، بهامش ربح إجمالي قدره 54%. وتبلغ النفقات الرأسمالية المخطط لها 220 مليون دولار أمريكي، بينما يقترب إنفاق البحث والتطوير من ملياري دولار أمريكي، مما يعكس التزام AMD بالابتكار والحفاظ على ريادتها التكنولوجية. ومن المتوقع أن تُقدم شريحة MI450 الجديدة دفعة قوية للنمو المستقبلي، في حين تدعم النتائج المستقرة في قطاعي الخوادم التقليدية والعملاء والألعاب التوقعات الإيجابية للتقرير.

أبرز المؤشرات المالية (الربع الثالث من عام ٢٠٢٥)

الإيرادات: حوالي ٨.٧٤ مليار دولار أمريكي (بزيادة ٢٨٪ على أساس سنوي)

أرباح السهم الواحد: ١.١٧ دولار أمريكي (بزيادة ٢٧٪ على أساس سنوي)

هامش الربح الإجمالي: حوالي ٥٤٪

قطاع مراكز البيانات:

الإيرادات: حوالي ٤.١٤-٤.٢ مليار دولار أمريكي (بزيادة ١٧.٦٪ على أساس سنوي)

يعود هذا النمو إلى معالجات EPYC وشرائح MI350/MI450 . وتدعم زيادة إنتاج شرائح MI450 المزيد من التوسع.

قطاع العملاء والألعاب:

الإيرادات: حوالي ٣.٦ مليار دولار أمريكي (بزيادة ٢٩٪ على أساس سنوي)

نتائج قوية بفضل معالجات Ryzen Zen 5 ، وبطاقات الرسومات RDNA 4 ، وحلول الأنظمة على رقاقة ( SoC ) لأجهزة الألعاب.

قطاع الأجهزة المدمجة:

الإيرادات: ما بين 889 و927 مليون دولار أمريكي تقريبًا (انخفاض بنسبة 25% على أساس سنوي)

انخفاض بسبب تباطؤ قطاعي الاتصالات والصناعة، مع استمرار الاستثمار في FPGA وإنترنت الأشياء.

النفقات الرأسمالية: ما بين 219 و220 مليون دولار أمريكي تقريبًا

البحث والتطوير: ما يقارب ملياري دولار أمريكي

التدفق النقدي الحر: ما يقارب 1.28 مليار دولار أمريكي

الدخل التشغيلي المعدل: ما يقارب 2.15 مليار دولار أمريكي

هامش الربح التشغيلي المعدل: ما يقارب 24.8%

توقعات الربع الرابع من عام 2025

الإيرادات: 9.2 مليار دولار أمريكي

هامش الربح الإجمالي: ما يقارب 51.5%

النفقات الرأسمالية: 902.3 مليون دولار أمريكي

توقعات السوق وأداء السهم

تُتداول أسهم AMD بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، متجاوزةً 260 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادةً كبيرةً في قيمة الشركة هذا العام. ويراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كانت الشركة ستُحقق توقعاتها، لا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الرئيسية، حيث تشتد المنافسة مع Nvidia. ولا تزال أسواق أجهزة الكمبيوتر والألعاب التقليدية مستقرةً وتُواصل توفير مصدرٍ مهمٍّ للإيرادات.

النظرة الاستراتيجية

تُركز AMD على تعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات من خلال تطوير رقاقات MI350 وMI450 ومعالجات EPYC. وتُمكّن الشراكات مع شركات مثل OpenAI وOracle وMicrosoft من النشر السريع للحلول الجديدة والاستحواذ على حصةٍ سوقيةٍ إضافية. ولا يزال قطاع العملاء والألعاب يلعب دورًا رئيسيًا في تنويع الإيرادات، مدعومًا بشعبية معالجات Ryzen Zen 5، وبطاقات الرسومات RDNA 4، وحلول الأنظمة على رقاقة (SoC) لأجهزة الألعاب. وتهدف الاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير إلى الحفاظ على الريادة التكنولوجية والقدرة التنافسية. المخاطر والتحديات

تشمل المخاطر الرئيسية قيود التصدير إلى الصين، والتي قد تحد من المبيعات في قطاعي الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وقد تؤثر تقلبات الطلب في أسواق الألعاب وأجهزة الكمبيوتر على النتائج المالية، كما أن ارتفاع قيمة السهم يزيد من حساسية الشركة للأخبار السلبية.

سياق الاقتصاد الكلي والسوق

تعتمد عمليات AMD على عوامل الاقتصاد الكلي العالمية، بما في ذلك التضخم وتقلبات أسعار العملات والتوترات الجيوسياسية، وخاصةً فيما يتعلق بقيود التصدير بين الولايات المتحدة والصين. ولا يزال سوق أشباه الموصلات شديد التنافسية، حيث تهيمن إنتل على قطاع وحدات المعالجة المركزية، وتحافظ إنفيديا على أفضلية في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وستؤثر القرارات التنظيمية والسياسية بشكل كبير على آفاق الشركة المستقبلية.

الخلاصة

سيمثل تقرير الربع الثالث من عام 2025 اختبارًا حاسمًا لقدرة AMD على الحفاظ على نمو ديناميكي في قطاعي الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات عاليي الإمكانات، مع الحفاظ على الاستقرار في أسواق أجهزة الكمبيوتر والألعاب. إن تلبية التوقعات وإدارة المخاطر الجيوسياسية والمتعلقة بالتكلفة بشكل فعال ومواصلة التطوير التكنولوجي والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية ستكون عوامل أساسية للحفاظ على مكانة AMD كلاعب رائد في صناعة أشباه الموصلات.