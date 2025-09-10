DE40: السوق الأوروبية تبحث عن الاتجاهات

بدأت بورصات أوروبا الغربية جلسة اليوم على ارتفاع، متأثرةً بالتفاؤل السائد في وول ستريت. ويتفاعل المستثمرون مع بيانات سوق العمل الأمريكية الضعيفة، والتي زادت من التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، في الساعات التالية، تغير المزاج العام، حيث سجلت المؤشرات انخفاضات. ويتجلى هذا بشكل خاص في ألمانيا، حيث انخفض مؤشر DE40 بعد انتعاش أولي، مما يشير إلى تزايد الحذر بين المستثمرين. ولا يزال المؤشر حاليًا عند مستوى الافتتاح.

خسرت الحكومة الفرنسية برئاسة فرانسوا بايرو تصويتًا على الثقة أمس، مما أدى إلى سقوطها وتعميق الأزمة السياسية في فرنسا. وردًا على ذلك، عيّن الرئيس إيمانويل ماكرون سيباستيان ليكورنو، وزير الدفاع السابق والحليف المخلص، رئيسًا جديدًا للوزراء، مكلفًا بمحاولة الحفاظ على الإصلاحات الداعمة لقطاع الأعمال في ظل الجمود السياسي.

المصدر: Bloomberg Finance LP

يعتمد المؤشر بشكل رئيسي على أسهم شركات تكنولوجيا المعلومات، مدعومةً بلا شك بالتفاؤل تجاه هذا القطاع من جميع أنحاء العالم. وتشهد السلع الاستهلاكية أكبر تراجع، وسط مخاوف بشأن أوضاع المستهلكين في ظل تدهور البيانات.

DE40 (D1)

سعر المؤشر الألماني عند نقطة مهمة للغاية من الناحية الفنية. يستقر السعر دون خط الاتجاه الصاعد. في حال اختراق منطقة المقاومة عند حوالي 23,580 نقطة، يصعب تحديد مستوى الانخفاضات المتوقعة. إذا أراد المشترون استعادة زمام المبادرة، فإن مهمتهم تزداد صعوبة نظرًا لتقاطع خط الاتجاه قريبًا مع منطقة المقاومة ومتوسط ​​EMA50.

أخبار الشركة: