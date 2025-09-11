DE40: تفاؤل حذر في ظل البنك المركزي الأوروبي

افتتحت أسواق الأسهم في أوروبا الغربية اليوم في أجواء من الحذر الشديد. وشهدت مؤشرات مثل UK100 وFRA40 ارتفاعات طفيفة اليوم، بينما ظل مؤشر DE40 الألماني دون تغيير يُذكر. ويشير هذا التراجع في رد فعل المستثمرين إلى تركيز السوق على القرارات والقراءات الاقتصادية الكلية القادمة.

بدأ مؤشر DE40، المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت، جلسة اليوم بهدوء، مما يعكس ترقب المستثمرين للأحداث الاقتصادية الكلية الرئيسية. وحافظت الأسعار على استقرارها، وظلت التقلبات محدودة - ويبدو أن السوق في مرحلة "الانتظار قبل اتخاذ القرارات". ويركز المشاركون في السوق بشكل رئيسي على بيانات البنك المركزي الأوروبي وبيانات التضخم، والتي قد تُقدم رؤية أوضح للسوق الألمانية خلال الساعات والأيام القادمة.

بيانات الاقتصاد الكلي:

في بداية الجلسة، كانت التحركات محدودة للغاية. وتترقب الأسواق الأوروبية سلسلة من القراءات والقرارات بالغة الأهمية. ومن بينها اليوم:

قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة. لا يتوقع السوق أي تغييرات في السياسة النقدية.

في الولايات المتحدة، يُعدّ نشر مؤشر أسعار المستهلك وعدد طلبات إعانة البطالة أمرًا بالغ الأهمية في تحديد الاتجاه المستقبلي للاقتصاد والأسواق.

يُعد قرار البنك المركزي الأوروبي حاسمًا للأسواق، إذ يُحدد اتجاه تكلفة الأموال في منطقة اليورو. أي تغيير، أو حتى نبرة البيان، يؤثر بشكل مباشر على تقييمات الأصول وآفاق النمو. يتوقع السوق ألا يُجري البنك المركزي الأوروبي أي تغييرات اليوم، وسيُحافظ على سياسته النقدية الحالية. يفترض المستثمرون أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير، وأن أي توجيهات مستقبلية ستظهر فقط في بيان كريستين لاغارد وتصريحاتها. هذا النهج يعني أن العامل الحاسم لن يكون الاجتماع نفسه، بل تفسيره - إذ سيُحلل السوق نبرة بيانات البنك المركزي.

من ناحية أخرى، للبيانات الصادرة عن الولايات المتحدة تأثير كبير على الأسواق الأوروبية، إذ تُشكل التوقعات العالمية بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي تدفقات رأس المال. قد تدفع قراءات التضخم أو سوق العمل الأقوى من المتوقع الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على موقف أكثر تقييدًا، مما يُعزز الدولار ويُضعف اليورو. بالنسبة للشركات الأوروبية، يعني هذا في الوقت نفسه ظروف تمويل أكثر صعوبة وضغطًا على تقييمات الأسهم.

في المقابل، قد تدعم البيانات الأضعف من الولايات المتحدة المعنويات في القارة العجوز، إذ تزيد من فرص تسريع خفض أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم. يُحسّن هذا السيناريو الإقبال العالمي على المخاطرة، ويُشجع تدفق رؤوس الأموال إلى أسواق الأسهم، وقد يُترجم إلى دفعة إيجابية للمؤشرات الأوروبية، بما في ذلك مؤشر داكس.

DE40 (D1)

المصدر: Xstation

لا يزال مؤشر داكس في مرحلة تصحيح، ويتماسك حول منطقة دعم رئيسية، حيث تتداخل منطقة الطلب مع مستوى فيبو 38.2. قد يفتح الدفاع عن هذه المنطقة الطريق أمام ارتداد وإعادة اختبار المتوسطات المتحركة ومناطق المقاومة الأعلى، بينما يزيد الاختراق دون هذا المستوى من خطر تعمق الانخفاضات نحو مستويات فيبو 50 و61.8 - أو حتى اختبار المتوسط ​​المتحرك الأساسي 200 في السيناريوهات المتطرفة.

أخبار الشركات: